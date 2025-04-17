Сельсоветы растворятся в округах

Тюменская областная дума приняла 19 законопроектов о преобразовании сельских поселений и переходе на одноуровневую систему управления в рамках муниципальной реформы. Депутаты от КПРФ выступили против, ссылаясь на то, что так будет сложнее решать проблемы жителей на местах. Главы районов настаивали, что сами жители проголосовали за данную реформу — правда, участие в некоторых общественных обсуждениях приняло около 1% населения.



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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Тюменская областная дума

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Абсолютным большинством голосов депутаты Тюменской областной думы приняли ряд законопроектов, касающихся преобразования сельских поселений, входящие в состав 19 районов: Абатского, Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Вагайского, Викуловского, Исетского, Ишимского, Казанского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, Сорокинского, Тюменского, Уватского, Упоровского, Юргинского, Ялуторовского, Ярковского районов.

Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» разработали председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников. Закон подразумевает возможность регионов выбирать между одноуровневой и двухуровневой системой МСУ. Двухуровневая система предполагает наличие нижнего, первого уровня (сельские и городские поселения, а также внутригородские районы городского округа) и верхнего, второго уровня (муниципальные районы и городские округа с внутригородским делением). В случае введения одноуровневой системы самоуправления подразумевается упразднение администраций и советов депутатов городских и сельских поселений.

В Тюменской области четыре городских округа (Тюмень, Ишим, Тобольск, Ялуторовск) и 20 муниципальных районов. В прошлом году Голышмановский и Заводоуковский округа лишили статуса городских округов по требованию федерального законодательства, они стали муниципальными. Тобольский район проголосовал за сохранение двухуровневой системы.

Поскольку все законопроекты имеют одинаковую структуру, то на обсуждение первого, Абатского района потребовалось около 40 минут. На остальных практически не останавливались, за исключением редких выступлений депутатов от КПРФ.

Как рассказал на заседании облдумы глава Абатского района Игорь Васильев, на сегодняшний день в районе существует 11 сельских поселений и соответственно 11 дум и администраций. После преобразования появится единый Абатский муниципальный округ, в котором будут сформированы органы местного самоуправления. Предполагается, что на территории ныне существующих поселений будут работать структурные подразделения администрации Абатского округа, поэтому жители, как и прежде, будут иметь доступ к органам местного самоуправления.

Депутат от КПРФ Олег Гальченко упомянул, что в общественных обсуждениях, касающихся муниципальной реформы, в селе Абатском участвовали лишь 89 человек —1% населения. Глава ответил, что этого достаточно, так как слушания прошли во всех сельских поселениях и были поддержаны решением сельских дум, где депутаты приняли решения единогласно.

«Ваше обоснование неубедительно, депутаты сельских поселений очень нужны. Это большая ошибка, которую вам предложили Клишас и Крашенинников — бывшие члены СПС, куда входили Гайдар, Чубайс»,— заявила депутат от КПРФ Тамара Казанцева.

Она подчеркнула, что фракция коммунистов не поддержит закон, потому что «он неправильный».

«Тем более, что сельские депутаты зарплаты не имеют. Поэтому не знаю, какой от них был убыток»,— добавила госпожа Казанцева.

Депутат от партии «Единая Россия» (ЕР) Владимир Ульянов напомнил, что в начале 2000-х годов при Сергее Собянине (до 2005 года был губернатором Тюменской области) была введена одноуровневая система, и она показала свою эффективность, а на двухуровневую в регионе перешли лишь вследствие принятия федерального закона. По его мнению, при одноуровневой системе, вопросы на местах можно будет решать более оперативно. «Федеральный закон предоставляет право населению принять решение — население Тобольского района решило оставить двухуровневую систему и это их право»,— добавил он. Впрочем, депутат Виктор Рейн (ЕР) уточнил, что Тобольский район «завтра-послезавтра» проголосует за переход на одноуровневую систему.

Депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин) сообщил, что поддержит закон, но поинтересовался его экономическим эффектом.

«А не торопимся ли мы? Не пропадут ли у жителей базовые услуги, которые оказывал сельский муниципалитет?»,— спросил он коллег.

По его мнению, можно было бы не торопиться и постепенно перейти на одноуровневую систему до 2027 года, как это предусматривает федеральное законодательство.

При обсуждении законопроекта по Бердюжскому району Тамара Казанцева вновь выступила против, выразив опасение, что КПРФ не будет представлена в районных думах. По ее словам, так уже сложилась ситуация в Заводоуковском и Голышмановском округах, где действует одноуровневая система. «В Бердюжском районе вряд ли пустят наших кандидатов в депутаты в районную думу. Если сегодня мы имеем 75 депутатов, то в следующем созыве останется, наверное, максимум 20 человек»,— возмутилась она. Тамара Казанцева добавила, что аналогичная история в будущем может произойти и с городскими округами, и с Тюменской областной думой.

Однако усилия коммунистов успеха им не принесли: законопроект по каждому району поддержали 36 депутатов, против проголосовали четверо, еще четверо воздержались.

Мария Игнатова