В НАТО случилось короткое замыкание

Завершается подготовка к саммиту НАТО, который пройдет 24–25 июня в Гааге. Организаторы постарались, чтобы встреча максимально соответствовала запросам Дональда Трампа и ничто не вывело его из себя. Саммит пройдет по укороченной программе — состоится лишь одна 2,5-часовая сессия, которая завершится принятием коммюнике, умещающегося на одной странице. Это специально сделано для того, чтобы Дональд Трамп не испортил саммит досрочным отъездом, как это было на последнем саммите G7 в Канаде, и чтобы в итоговом документе не было упоминаний России и Украины, которые бы его не устроили. Встречи президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским, конечно, тоже не запланировано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Чем короче, тем лучше». Такого негласного принципа решили придерживаться в Североатлантическом альянсе для успешного проведения своего саммита на будущей неделе в Гааге. Из-за отсутствия консенсуса по ряду ключевых вопросов и опасений, что президент США Дональд Трамп не осилит долгие переговоры и дискуссии, программу встречи и ее итоговый документ в последние дни существенно укоротили, сообщила на этой неделе британская The Times.

«Речь идет о том, чтобы саммит был сфокусированным, коротким и приятным. Трамп может быть нетерпеливым и — он сам это сказал — имеет короткую продолжительность концентрации внимания. Чем короче, тем лучше»,— пояснил изданию один дипломат.

В итоге официальная программа саммита сокращена до одной 2,5-часовой сессии 25 июля, что станет существенным отходом от традиционной практики ежегодных саммитов проводить как минимум три рабочих сессии. Итоговое же коммюнике будет состоять всего из пяти абзацев, которые уложатся на одной странице. Для сравнения: декларация по итогам прошлогоднего саммита НАТО в Вашингтоне включала 44 параграфа.

Кроме того, на этот раз не будет и совместной пресс-конференции президента США и генерального секретаря НАТО, а также встречи американского лидера с украинским лидером Владимиром Зеленским — ее постарались всеми силами предотвратить, чтобы исключить риск нового скандала. К слову, президент Украины стремился переговорить тет-а-тет с Дональдом Трампом еще в Канаде в кулуарах саммита «семерки» в начале этой недели. Но Трамп покинул мероприятие на день раньше запланированного, сославшись на ситуацию на Ближнем Востоке, из-за чего и сорвалась его встреча с Зеленским, как и ряд других двусторонних встреч.

Как сообщали недавно европейское издание Euractiv и итальянское информагентство ANSA, США вообще были против официального приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гаагу, хотя позднее госсекретарь США Марко Рубио это опроверг. Тем не менее президента Украины, которого на всех трех предыдущих саммитах НАТО приглашали присоединиться к основным дискуссиям, на этот раз из них исключили, позвав только на ужин лидеров альянса 24 июня. В основной же день встречи Владимир Зеленский выступит на Форуме оборонной промышленности, проводимом на полях саммита.

Неприятный для Киева поворот наметился и в том, что касается итоговых формулировок, посвященных конфликту на Украине и перспективам ее вступления в Североатлантический альянс. Еще год назад в декларации Вашингтонского саммита страны—члены НАТО не только подчеркнули «необходимость сдерживания российской агрессии», но и сформулировали программы поддержки Украины, в том числе через Совет НАТО—Украина, созданный на Вильнюсском саммите 2023 года. Кроме того, тогда в итоговом документе саммита была обозначена озабоченность НАТО растущим военно-техническим сотрудничеством между Россией, Ираном и КНДР, а Китай назван «решающим пособником» России в конфликте на Украине.

В нынешнем году, согласно многочисленным утечкам, Россия будет обозначена в качестве «прямой угрозы» альянсу, а упоминание Украины и любая отсылка к ее будущему в НАТО будут целиком и полностью опущены.

«Этот вопрос (о членстве Киева в альянсе.— “Ъ”) определенно не стоит на повестке дня НАТО, и никто не ожидает приглашения (страны в НАТО.— “Ъ”) в Гааге»,— признал на этой неделе министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

В итоге основным пунктом обсуждения укороченной программы саммита НАТО станет обозначение новых целевых показателей по расходам союзников на оборону, наименее чреватое публичными спорами между главами государств и правительств стран—членов альянса. Как известно, Дональд Трамп фактически потребовал от союзников по НАТО поднять этот целевой показатель до 5% от ВВП к 2032 году. И после долгих раздумий союзники в целом согласились с целесообразностью этого шага. Правда, генсек НАТО Марк Рютте и лидеры нескольких европейских стран—членов альянса предложили осуществлять этот план по-своему: повысить до 3,5% расходы на «жесткие военные» цели и довести до 1,5% расходы на «оборонные» проекты, включающие расходы на инфраструктуру и защиту киберпространства.

Наталия Портякова