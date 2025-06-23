Правительство Самарской области подписало соглашения на ПМЭФ-2025 на 260 млрд рублей

Почти на 260 млрд руб. инвестиций подписало правительство Самарской области соглашения на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Реализация проектов даст региону 6400 новых рабочих мест. Об этом сообщает минэкономразвития Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минпромторг России, правительство Самарской области, Сбербанк и ООО «РусКамедь» подписали соглашение о создании в ОЭЗ «Тольятти» первого в России промышленного комплекса по производству ксантановой камеди. Объем инвестиций составит 40 млрд руб.

С АО «Тольяттиазот» подписано соглашение о реализации крупных проектов, объем инвестиций которых более 80 млрд руб. Сюда относится и строительство производства карбамида мощностью 2500 тонн в сутки

ГК «Эталон» построит в Самаре около стадиона «Солидарность Самара Арена» современный многофункциональный комплекс с гостиницей, офисами и апартаментами длительного проживания. Инвестиции — 21 млрд руб.

Также соглашения подписаны с ПАО «КуйбышевАзот» о реализации инвестиционных проектов на общую сумму 25 млрд руб и с компанией «Транспорт будущего» о реализации высокотехнологичных проектов в сфере разработки, производства и эксплуатации БАС — более 30 млрд руб.

Руфия Кутляева