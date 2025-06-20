В Самарской области построят первый в России завод по производству ксантановой камеди

Сегодня, 20 июня, на ПМЭФ-2025 было подписано соглашение о строительстве в Самарской области завода по производству ксантановой камеди — первого в России. Документ подписали министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и генеральный директор ООО «РусКамедь» Андрей Крушинский. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Строительство предприятия начнется в 2026 году в ОЭЗ «Тольятти». Объем инвестиций по проекту составит 40 млрд руб. Планируется, что мощность высокотехнологичного завода составит 25 тыс. тонн в год. Он «обеспечит независимость потребителей в нефтегазовой, пищевой, фармацевтической промышленности России от поставок импортной продукции». На предприятии создадут 300 новых рабочих мест.

«Локализация производства ксантановой камеди в нашем регионе полностью соответствует задачам федеральной политики импортозамещения и укрепляет позиции нашего региона как центра биотехнологий и инновационного производства. Предприятие будет соответствовать всем экологическим нормам и принципам безопасности для окружающей среды», — отмечает Вячеслав Федорищев.

Руфия Кутляева