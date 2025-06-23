«Аль-Маалома»: военная база США в Сирии подверглась минометному обстрелу

Американская военная база, расположенная в районе Касрак провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии, подверглась атаке, сообщает иракское агентство «Аль-Маалома» со ссылкой на источники. По их данным, база попала под минометный обстрел. Кто именно его произвел, неизвестно.

Газета The New York Times со ссылкой на источники из разведки писала, что союзники Ирана готовятся атаковать американские военные базы в Ираке и Сирии.

На этом фоне американские войска, расположенные на военных базах в Ближневосточном регионе, были приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) со штаб-квартирой в Лондоне. По данным SOHR, утром 22 июня на базу в районе Касрак прибыли примерно 20 военных грузовиков США; сообщалось о частых полетах американской авиации.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и атаковал атомные и военные объекты на территории Ирана. 22 июня к боевым действиям присоединились США: американские ВВС ударили по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент Ирана Масуд Пезешкиан говорил, что США «должны получить ответ на свою агрессию».

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Пошли на мировую».

Лусине Баласян