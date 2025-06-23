NYT: США стало известно о подготовке атак на американские базы в Ираке и Сирии

Союзники Ирана готовятся атаковать американские базы в Ираке в ответ на удары США по иранским ядерным объектам. Атака также возможна и на базы в Сирии. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителей разведки и военных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Orhan Qereman / File Photo / Reuters Фото: Orhan Qereman / File Photo / Reuters

По информации собеседников издания, вооруженные группы, поддерживающие Иран, не переходят к боевым действиям, а иракские власти прилагают все усилия, чтобы отговорить иранских союзников от нанесения ударов по американским базам.

В ночь на 22 июня ВВС США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По данным иранского агентства Fars, объект в Фордо получил незначительные повреждения. В МАГАТЭ сообщили об отсутствии выбросов радиации. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США должны получить ответ на удары по иранским ядерным объектам.

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