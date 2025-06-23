Донаты экстремистской организации привели ФСБ к жителю Петербурга

По подозрению в финансировании экстремистской организации задержан житель Санкт-Петербурга. В региональном управлении ФСБ России полагают, что он отправлял донаты в адрес Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией, деятельность запрещена в России).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как пишет ТАСС, задержанный инициативно оказывал финансовую помощь Фонду. По факту донатов экстремистской организации возбуждено уголовное дело по ст. 282.3 УК РФ. Пока решается вопрос об избрании петербуржцу меры пресечения.

Мужчина заявил, что в 2021 году оформил автоплатеж в адрес ФБК (признан экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России). Денежные средства с его счета поступали Фонду в течение семи месяцев, включая период, когда организацию признали экстремистской. В своих действиях задержанный раскаялся.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что директора ООО «Комплект - Подписные издания» Елену Орлову оштрафовали на 20 тыс. рублей за участие в деятельности иностранной или международной организации.

Татьяна Титаева