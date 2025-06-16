Директора магазина «Подписные издания» оштрафовали на 20 тыс. рублей

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга привлек директора ООО «Комплект - Подписные издания» Елену Орлову к ответственности за участие в деятельности иностранной или международной организации.

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Как сообщила глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева, госпожа Орлова оштрафована на 20 тыс. рублей. Поводом стала представленная в магазине книга «Еду в Магадан» Игоря Олиневича. Поддержку в ее выпуске оказала иностранная некоммерческой организация ABCF (Федерация анархического черного креста), она включена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

О том, что суд рассмотрит дело об административном правонарушении, стало известно 22 мая. «Ъ-СПб» писал, что книга в «Подписные издания» попала по договору, который с одной стороны подписан с госпожой Орловой, с другой — с индивидуальным предпринимателем Анной Курбатовой.

Татьяна Титаева