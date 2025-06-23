Продажи новых автомобилей в России с начала года превысили 500 тысяч штук

На прошлой неделе суммарные продажи новых легковых автомобилей в России с начала года достигли 504,8 тыс. шт., сообщает «Автостат». По данным агентства, с 16 по 22 июня было продано 23 585 новых легковых автомобилей. Это на 20,7% меньше, чем год назад, но на 52,7% выше, чем неделей ранее.

Как отмечает «Автостат», это соответствует прогнозу экспертов о том, что при самом благоприятном сценарии авторынок в нынешнем году не сможет повторить результата 2024-го. Тогда продали 1,57 млн автомобилей. Среди негативных факторов, оказывающих влияние на объемы продаж, называют высокие цены и их ожидаемый рост из-за индексации утильсбора, высокие ставки автокредитов, инфляцию, отсутствие официальных поставок от многих зарубежных производителей.

В России снижаются складские запасы новых легковых автомобилей у дилеров и импортеров, рассказали эксперты и опрошенные «Ъ» участники отрасли. Спрос находится на достаточно низком уровне, но впервые с начала года объемы новых машин на складах демонстрируют тренд на снижение.

Подробности — в публикации «Ъ» «Стоки поехали вниз».