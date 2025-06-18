Стоки поехали вниз

Значительное снижение импорта китайских автомобилей позволило рынку начать постепенно разгрузку стоков. В мае — впервые с начала года — запасы сократились оценочно на 20 тыс. машин. Участники рынка не ожидают формирования устойчивого тренда из-за амбиций китайских автопроизводителей, планы продаж которых зачастую в разы превышают спрос. Проблема затоваривания сохранится до конца года, прогнозируют дилеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Складские запасы новых легковых автомобилей у дилеров и импортеров в России начали постепенно сокращаться, отмечают эксперты и опрошенные “Ъ” участники отрасли. Спрос продолжает находиться на достаточно низком уровне, но впервые с начала года, уточняют собеседники “Ъ”, объемы новых машин на складах демонстрируют тренд на снижение.

По оценке гендиректора «Автостата» Сергея Целикова, тенденция началась в мае — первом месяце, когда объем продаж существенно превысил суммарный объем импорта и производства. «В мае продано 91,2 тыс. новых машин, импортировали 17,8 тыс. штук, произвели 51,5 тыс. легковых автомобилей. То есть условное "сокращение стоков" составило более 20 тыс. штук»,— подсчитал он. В январе складские запасы оценивались примерно в 500 тыс. машин 2024 года выпуска и ранее. Сейчас же, по данным эксперта, таких автомобилей осталось менее половины от общего стока. С оценкой аналитика соглашается руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александр Корнев, напоминая, что ранее сток предыдущего периода распродавали максимум за первый квартал.

Объем складских запасов, уточняет коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, включает различные категории автомобилей, начиная от массовых моделей, таких как Lada Granta, и заканчивая китайскими моделями премиум-класса. Хотя в целом, соглашаются участники отрасли, затоваривание в первую очередь касается машин производства КНР всех сегментов.

Замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев подтверждает определенный тренд на снижение стоков. За первые пять месяцев года, напоминает топ-менеджер, объем ввоза новых автомобилей из Китая сократился на 60% в годовом выражении, при этом доля китайских марок в импорте новых легковых автомобилей превышает 70%. «Общее падение рынка за этот период составило 26%, что закономерно привело к сокращению складских запасов у импортеров»,— поясняет господин Тюктеев. К распродажам стоков, отмечает топ-менеджер, подстегивают высокие затраты на содержание товарных остатков в условиях снижающегося спроса.

По оценке директора департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, складские запасы снизились и в июне, однако незначительно. Называть динамику трендом топ-менеджер не торопится, отмечая, что необходим дальнейший анализ запасов, которые, по данным компании, составляют примерно 480 тыс. легковых машин. «Этого запаса хватит на четыре-пять месяцев»,— резюмирует он.

В «Газпромбанк Лизинге» оценили совокупный сток автомобилей у дилеров и импортеров на начало лета 2025 года примерно в 550 тыс. единиц. Из них 500 тыс. приходится на легковые автомобили — преимущественно китайских брендов (более 400 тыс. штук). Еще 50 тыс.— грузовики, также в основном из КНР (около 40 тыс. штук). При сохранении текущих условий финансирования, высоких складских запасов и низких объемов продаж рынок, вероятно, столкнется с удлинением сроков реализации автомобилей, считает директор департамента по развитию бизнеса компании Вячеслав Михайлов. «Это, в свою очередь, приведет к постепенному снижению их рыночной стоимости»,— полагает топ-менеджер.

Быстрой распродажи стоков, несмотря на позитивный сигнал об их снижении, опрошенные “Ъ” дилеры не ожидают. По мнению господина Тюктеева, сдерживающим фактором в том числе остается специфика китайских штаб-квартир. «Корпоративная культура китайских автопроизводителей предполагает постановку перед российскими подразделениями чрезмерно амбициозных планов продаж, которые зачастую в разы превышают реальный рыночный спрос. В результате предложение автомобилей всегда будет превышать потребности рынка»,— считает он. Большинство участников рынка и аналитиков прогнозируют, что проблема с затовариванием вряд ли разрешится ранее конца текущего года.

Наталия Мирошниченко