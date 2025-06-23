Из пасти льва владельца парка «Тайган» спасла его пресс-секретарь

Владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, пострадавшего 22 июня от нападения льва, спасла его пресс-секретарь Татьяна Алексагина. Об этом сообщил в Telegram-канале сотрудничающий с парком ветеринар Василий Писковой.

По его словам, женщина не испугалась льва и, взяв в руки пластиковый веник и ведро, зашла в вольер и отогнала животное. Вскоре в вольер спрыгнул один из посетителей парка, который помог раненому господину Зубкову дойти до машины.

После нападения Олега Зубкова доставили в больницу Симферополя, где ему провели трехчасовую операцию. За ночь состояние господина Зубкова стабилизировалось, но по-прежнему остается тяжелым.