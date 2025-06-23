Длительность рабочего дня в России сократилась впервые с 2022 года

По итогам первого квартала 2025 года средняя длина рабочего дня в России составила 7 часов 32 минуты. Об этом сказано в июньском докладе Росстата «Социально-экономическое положение России», пишут «Известия».

Согласно методологии, учитывалась занятость работников за фактически отработанные часы. Работодатели сами собирают данные и отправляют их в статистические органы. Чтобы вычислить среднее количество отработанных часов, их общее количество за отчетный период делят на среднюю численность соответствующей категории работников за тот же период.

Длительность рабочего дня снизилась впервые за последние три года, но незначительно — на 0,1% или четыре минуты. Росстат отмечает, что это перелом важного тренда, потому что в прошлые годы показатель рос на фоне повышения нагрузки на каждого сотрудника.

Согласно докладу, наибольшая длина рабочего дня в России отмечается в рыболовстве (почти 9 часов), в пассажирском транспорте (8 часов), добыче металлических руд и в здравоохранении (7,9 часа). Наименьшая — в водном и воздушном транспорте (чуть более 6 часов), добыче угля (почти 7 часов) и производстве мебели (7,1 часа).

Минэкономики говорило, что количество вакансий на российских сайтах по поиску работы уменьшилось на 30%. На фоне общего охлаждения российской экономики компании начинают более аккуратно вести поиск персонала, но общий объем вакансий остается большим из-за низкого уровня безработицы. Для бизнеса дефицит квалифицированных кадров — мешающая развитию проблема, которую отмечают более 70% компаний.

Подробности — в материале «Ъ» «Кадровое решение».