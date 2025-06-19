Решетников: количество вакансий в России сократилось на 30%

Количество вакансий на российских сайтах по поиску работы уменьшилось на 30%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Если мы смотрим по статистике, то экономика охлаждается, причем ощутимо»,— сказал глава Минэкономразвития «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме. Особую тревогу вызывает динамика потребительского спроса, добавил господин Решетников.

Согласно статистике рекрутингового сервиса hh.ru, с января по апрель открылось на 15% меньше вакансий, чем за аналогичный период прошлого года. Сильнее всего количество предложений снизилось в сферах «управление персоналом» (на 35%), «авторынок» (на 25%), «сельское хозяйство» (на 23%), а также «логистика и инвестиции» (на 20%).

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Гиперспрос стал умереннее».

Елизавета Шмакова