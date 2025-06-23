Глава ДНР заявил о планах сделать Мариуполь транспортным хабом

Мариуполь станет транспортным хабом с аэропортом и морским портом, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Он уточнил, что разминирование и восстановление аэропорта Мариуполя планируется начать, когда обстановка стабилизируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Мариуполь станет вообще таким транспортным хабом, потому что здесь сконцентрированы будут и автомобильные дороги, и железнодорожный транспорт, и морской торговый порт, и авиасообщение»,— сказал глава ДНР в интервью «РИА Новости» на ПМЭФ.

Господин Пушилин рассказывал о планах привести в порядок все побережье Азовского моря на территории региона. На месте металлургического завода «Азовсталь» могут создать курорт. Также обсуждается строительство развлекательного комплекса «Союзмультфильма» в Мариуполе, сумма инвестиций оценивалась почти в 6 млрд руб.