В Мариуполе может появиться развлекательный комплекс «Союзмультфильма»

Обсуждается строительство развлекательного комплекса «Союзмультфильма» в Приморском парке в Мариуполе, сообщил врио главы города Олег Моргун. По его словам, предполагаемая сумма инвестиций — около 6 млрд руб.

В Мариуполе уже восстановили скверы, парки и аллеи на площади около 600 га. «Сейчас у нас есть инвестор, который хочет за свои деньги зайти, и на 6 млрд руб. там воссоздать современный комплекс — "Союзмультфильм"»,— рассказал ТАСС господин Моргун. Имя инвестора он не назвал.

Бои за Мариуполь закончились в мае 2022 года. Вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что восстановить инфраструктуру в городе удастся за три года. В феврале 2025-го глава Донецкой народной республики Денис Пушилин на встрече с Владимиром Путиным заявил, что в Мариуполе сдали в эксплуатацию 64 компенсационных дома (почти 4,8 тыс. квартир). Мэр Мариуполя рассказал, что на месте «Азовстали» в городе может появиться постиндустриальный парк.