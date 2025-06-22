Пушилин допустил создание курорта на месте «Азовстали»

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что восстановление металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе нецелесообразно из-за повреждений, полученных в ходе боевых действий весной 2022 года. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вместо восстановления фабрики власти ДНР планируют развивать туристический потенциал региона. Глава республики отметил, что после остановки работы «Азовстали» экологическая обстановка в Мариуполе и на прилегающей территории значительно улучшилась, а море стало чище.

«У Донецкой Народной Республики 124 км береговой линии, и это было бы грехом этим не воспользоваться»,— уточнил Денис Пушилин (цитата по «РИА Новости»). Разработку мастер-плана Азовского побережья ведет Единый институт пространственного планирования РФ.

Ранее мэр Мариуполя Олег Моргун подтвердил, что завод сильно пострадал и восстановлению не подлежит. Он допустил размещение на его территории малых производств или постиндустриального парка. Решение о судьбе «Азовстали» будет приниматься федеральными властями совместно с руководством ДНР.