Глава ДНР анонсировал строительство очистных сооружений на азовском побережье

Власти ДНР планируют привести в порядок все побережье Азовского моря на территории региона. Руководство разрабатывает планы по строительству очистных сооружений. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Море будет задействовано как здравница. Мы включаем данные аспекты в мастер-планы, которые готовятся по всему побережью»,— сказал господин Пушилин на форуме в Сириусе (цитата по «РИА Новости»). Благоустройство запланировано по всей береговой линии, в частности в Мариуполе и курортных поселках. Глава ДНР подчеркнул, что Азовское море быстро прогревается и богато полезными минералами, такими как йод.

По данным национального туроператора «Алеан», спрос на летние туры на курорты Азовского моря в апреле вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это связано с перераспределением туристов, нацеленных на бюджетный отдых, с черноморского побережья на другие направления, пояснили в пресс-службе.