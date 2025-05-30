Глава ДНР анонсировал строительство очистных сооружений на азовском побережье
Власти ДНР планируют привести в порядок все побережье Азовского моря на территории региона. Руководство разрабатывает планы по строительству очистных сооружений. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Море будет задействовано как здравница. Мы включаем данные аспекты в мастер-планы, которые готовятся по всему побережью»,— сказал господин Пушилин на форуме в Сириусе (цитата по «РИА Новости»). Благоустройство запланировано по всей береговой линии, в частности в Мариуполе и курортных поселках. Глава ДНР подчеркнул, что Азовское море быстро прогревается и богато полезными минералами, такими как йод.
По данным национального туроператора «Алеан», спрос на летние туры на курорты Азовского моря в апреле вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это связано с перераспределением туристов, нацеленных на бюджетный отдых, с черноморского побережья на другие направления, пояснили в пресс-службе.