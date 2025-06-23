Средняя пенсия в России составила 23,5 тысячи рублей

Средняя пенсия в России выросла до значения в 23,5 тыс. руб. по информации на 1 апреля. Об этом говорят данные системы Социального фонда РФ, с которым ознакомилось «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно информации, средний размер пенсии составил 23 448 руб. в месяц. Первого января он достигал 23 175 руб. в месяц.

11 июня Росстат обнародовал новые данные об уровне бедности в России — по итогам первого квартала показатель сократился до 8,1% от общей численности населения. Это означает, что в стране сейчас проживает 11,9 млн человек с доходами ниже границы бедности, составляющей 16,6 тыс. руб. в месяц.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бедность отошла от порога».