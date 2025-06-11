Бедность отошла от порога

Росстат обнародовал новые данные об уровне бедности в России — по итогам первого квартала показатель сократился до 8,1% от общей численности населения. Это означает, что в стране сейчас проживает 11,9 млн человек с доходами ниже границы бедности, составляющей 16,6 тыс. руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Уровень бедности в России продолжает снижаться, следует из опубликованной 11 июня оперативной справки Росстата о денежных доходах населения в первом квартале 2025 года. По итогам января-марта в категорию бедных по методике Росстата входило 8,1% жителей РФ, или 11,9 млн человек. В первом квартале 2024 года эти показатели составляли 9,6%, или 14 млн человек.

Для расчетов Росстат использует стоимость потребительской корзины на одного человека по состоянию на четвертый квартал 2020 года, индексированную на накопленную с тех пор инфляцию. В 2024-м эта граница бедности находилась на уровне 15,5 тыс. руб. в месяц, в первом квартале 2025-го — 16,6 тыс. руб.

Отметим, что уровень бедности в РФ снижается ежегодно и, вероятно, скоро достигнет целевого значения, установленного в национальных целях РФ: к 2030 году он должен быть ниже 7%, а к 2036 году — ниже 5%.

В Росстате отмечают, что на снижение уровня бедности повлияли рост доходов населения (за счет увеличения зарплат, поступлений от предпринимательской деятельности и от собственности), социальных пособий (за счет индексации различных социальных выплат, пособий, компенсаций и пенсий).

Доходы населения, по оценке Росстата, в первом квартале составили 27,1 трлн руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 17,9%. Рост реальных денежных доходов населения (с учетом инфляции) составил 7,1%, реальных располагаемых доходов (за вычетом обязательных платежей, скорректированных на индекс потребительских цен) — 8,4%. Среднемесячная номинальная зарплата в январе-марте составила 92 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в номинальном выражении на 13,8%, в реальном — на 3,4%.

Объем всех социальных выплат населению 2025-го увеличился по сравнению с первым кварталом 2024 года на 12,5% и составил 4,3 трлн руб. Отметим, что основная масса социальных выплат, полагающихся бедному населению,— это выплаты на детей в семьях с доходом ниже определенного уровня, которые были введены в 2020 году и сейчас аккумулированы в виде единого пособия. В общей сложности государство тратит на него свыше 1 трлн руб. в год.

Анастасия Мануйлова