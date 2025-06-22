Дело собрали из иностранных комплектующих

Пресненский райсуд Москвы приступил к слушанию уголовного дела бывшего генерального директора концерна «Автоматика» (структура холдинга «Росэлектроника» ГК «Ростех») Андрея Моторко и двух его предполагаемых сообщников. По версии следствия, выдав за собственную разработку антенные системы для обеспечения спутниковой связи в транспортных средствах с китайскими программным обеспечением и комплектующими, фигуранты создали условия для необоснованного получения от Минпромторга 370 млн руб. в виде субсидии на возмещение части затрат. Подсудимые уже признали вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко

Фото: Правительство Калужской области Бывший генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко

Фото: Правительство Калужской области

Первое заседание суда было коротким — слушание пришлось перенести сразу по нескольким причинам, в том числе и из-за неявки представителя потерпевшей стороны — Минпромторга. Адвокаты, впрочем, хотели обсудить вопросы, связанные с мерой пресечения для фигурантов. На данный момент все они находятся под домашним арестом.

Первым из СИЗО год назад выпустили Андрея Моторко — после того как он признал вину, пошел на сотрудничество со следствием, заключив досудебное соглашение. По данным “Ъ”, впоследствии так же поступили и другие обвиняемые.

В связи с этим осенью 2024 года смягчили меру пресечения Александру Нестерову — бывшему руководителю научно-исследовательской организации №3 (НИО-3) концерна, а затем и сообщнику топ-менеджеров Сергею Филиппову. Именно адвокат последнего и попытался на первом судебном заседании добиться назначения своему подзащитному запрета определенных действий вместо домашнего ареста, сославшись на неважное состояние здоровья клиента. Но судья Катерина Кириченко отложила рассмотрение и этого вопроса до следующего заседания.

Как рассказывал “Ъ”, уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено по инициативе Минпромторга. В заявлении, поданном в СКР представителями министерства, говорилось, что между ним и «Автоматикой» было заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в качестве компенсации части затрат концерна на «создание научно-технического задела по разработке технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры». Деньги перечислялись в рамках реализации проекта «Создание линейки антенных систем станций спутниковой связи», а порядок финансирования был закреплен соглашением, заключенным сторонами 15 июня 2021 года.

Андрей Моторко подписал этот договор, а Александр Нестеров возглавил проект по спутниковым системам. В рамках выполнения соглашения министерство с 2021 по 2024 год перечислило концерну несколькими траншами 370 млн руб.

В свою очередь, концерн обязался самостоятельно разработать сугубо отечественное аппаратное и программное обеспечение изделий, дающих широкополосный доступ для работы станций спутниковой связи на подвижных гражданских объектах: в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте. Ранее подобные устройства активно использовались лишь в военной области: в радиолокационных комплексах, системах противоракетной обороны, а также космической связи. Разработка же их гражданских аналогов тормозилась из-за дороговизны и сложности производства.

В конце 2021 года первый образец антенной системы прошел опытную эксплуатацию на одном из пассажирских железнодорожных вагонов дальнего следования на маршруте Москва—Санкт-Петербург—Петрозаводск—Мурманск. А в прошлом году началась подготовительная работа к началу серийного выпуска всей линейки изделий.

Однако в мае 2023 года в ходе проведенной Минпромторгом выездной проверки было установлено, что в продуктах «Автоматики» используется закупленное в Китае программное обеспечение, исходные коды к которому у разработчика отсутствуют. Также выяснилось, что компоненты антенных систем являются импортными, что противоречит условиям госзаказа. Данные проверки и легли в основу уголовного дела. По версии следствия, участники проекта вместо разработки собственного антенного комплекса по указанию фигурантов дела собрали его из закупленных в Китае комплектующих.

Андрей Моторко был задержан и помещен под арест в конце июня 2023 года. Вскоре такая же мера пресечения была избрана начальнику НИО-3 Александру Нестерову, а еще несколько позже и Сергею Филиппову.

Алексей Соковнин