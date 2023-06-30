Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минпромторг обманули «Автоматикой»

За махинации арестован руководитель крупного концерна «Ростеха»

Пресненский райсуд столицы арестовал гендиректора входящего в госкорпорацию «Ростех» концерна «Автоматика» Андрея Моторко и начальника научно-исследовательской организации №3 этого предприятия, руководителя проекта по спутниковым системам Александра Нестерова. Обоих обвиняют в особо крупном мошенничестве. По версии СКР, выдав за собственную разработку закупленные в Китае антенные системы для обеспечения спутниковой связи в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте, «Автоматика» в качестве компенсации части затрат незаконно получила от Минпромторга субсидию в размере 300 млн руб.

Андрей Моторко

Андрей Моторко

Фото: Концерн «Автоматика»

Андрей Моторко

Фото: Концерн «Автоматика»

Ходатайствуя об арестах Андрея Моторко и Александра Нестерова, представитель Следственного комитета России (СКР) привел абсолютно идентичные аргументы. По его мнению, оставаясь на свободе, фигуранты могут скрыться, оказать давление на свидетелей из числа своих подчиненных, а также уничтожить доказательства по делу. Защита сотрудников «Автоматики» просила суд ограничиться домашним арестом. Рассматривавшая дела господ Моторко и Нестерова судья Ольга Киселькова аргументы следствия сочла более убедительными, отправив обвиняемых в СИЗО на два месяца.

Защищающий Александра Нестерова адвокат Кирилл Скарабевский заявил “Ъ”, что на данном этапе проблематично что-либо комментировать. «Суть обвинения нам понятна, а вот из чего исходило следствие, выдвигая его,— нет»,— добавил господин Скарабевский.

Связаться с защитой Андрея Моторко “Ъ” не удалось.

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ СКР по Москве возбудило накануне. В тот же день в столичном офисе «Автоматики» на Ботанической улице прошли обыски, по окончании которых было принято решение о задержании гендиректора концерна Андрея Моторко и начальника научно-исследовательской организации №3 Александра Нестерова. Последний являлся руководителем проекта по спутниковым системам, и именно с этой работой и связано расследование уголовного дела.

Соглашение между Минпромторгом и концерном «Автоматика» о предоставлении из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение части затрат на «создание научно-технического задела по разработке технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры» было заключено 15 июня 2021 года. За две недели до этого господин Моторко был назначен новым гендиректором «Автоматики», и это была его фактически первая подпись на документе в качестве руководителя предприятия. Впрочем, в концерне окончивший в 1997 году Московское высшее общевойсковое командное училище господин Моторко работал на руководящих должностях с 2017 года. Тогда он возглавлял входящее в «Автоматику» АО «Научно-производственное предприятие "Сигнал"», а в 2018 году пошел на повышение, заняв должность первого заместителя гендиректора концерна. Примерно в то же время в «Автоматику» пришел и Александр Нестеров. До 2018 года он руководил Московским научно-исследовательским институтом радиосвязи (АО МНИИРС), некогда одним из ведущих предприятий страны в этой области.

В период с 2021 по 2024 год в рамках реализации проекта «Создание линейки антенных систем станций спутниковой связи» «Автоматика» несколькими траншами должна была получить субсидию в размере 400 млн 746 тыс. руб.

По условиям соглашения концерну полагалось самостоятельно разработать аппаратное и программное обеспечение изделий, обеспечивающих широкополосный доступ для работы станций спутниковой связи на подвижных объектах — в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте.

В 2021 году первый образец антенной системы прошел опытную эксплуатацию на одном из пассажирских железнодорожных вагонов дальнего следования на маршруте Москва—Санкт-Петербург—Петрозаводск—Мурманск. А в этом году началась подготовительная работа для начала серийного выпуска всей линейки изделий.

Однако в мае 2023 года в ходе проведенной Минпромторгом выездной проверки было установлено, что в разрабатываемых продуктах используется закупленное в Китае программное обеспечение, исходные коды к которому у «Автоматики» отсутствуют, а компоненты антенных систем являются импортными, что противоречит условиям соглашения.

По мнению проверяющих, за свою разработку концерн фактически выдал закупленные в Китае антенные комплексы, успев получить из бюджета в качестве компенсации части затрат 300 млн руб.

Поступившие из Минпромторга в СКР результаты проверки и стали основанием для возбуждения уголовного дела.

Олег Рубникович

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...