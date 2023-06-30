Минпромторг обманули «Автоматикой»

Пресненский райсуд столицы арестовал гендиректора входящего в госкорпорацию «Ростех» концерна «Автоматика» Андрея Моторко и начальника научно-исследовательской организации №3 этого предприятия, руководителя проекта по спутниковым системам Александра Нестерова. Обоих обвиняют в особо крупном мошенничестве. По версии СКР, выдав за собственную разработку закупленные в Китае антенные системы для обеспечения спутниковой связи в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте, «Автоматика» в качестве компенсации части затрат незаконно получила от Минпромторга субсидию в размере 300 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Моторко

Фото: Концерн «Автоматика» Андрей Моторко

Фото: Концерн «Автоматика»

Ходатайствуя об арестах Андрея Моторко и Александра Нестерова, представитель Следственного комитета России (СКР) привел абсолютно идентичные аргументы. По его мнению, оставаясь на свободе, фигуранты могут скрыться, оказать давление на свидетелей из числа своих подчиненных, а также уничтожить доказательства по делу. Защита сотрудников «Автоматики» просила суд ограничиться домашним арестом. Рассматривавшая дела господ Моторко и Нестерова судья Ольга Киселькова аргументы следствия сочла более убедительными, отправив обвиняемых в СИЗО на два месяца.

Защищающий Александра Нестерова адвокат Кирилл Скарабевский заявил “Ъ”, что на данном этапе проблематично что-либо комментировать. «Суть обвинения нам понятна, а вот из чего исходило следствие, выдвигая его,— нет»,— добавил господин Скарабевский.

Связаться с защитой Андрея Моторко “Ъ” не удалось.

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ СКР по Москве возбудило накануне. В тот же день в столичном офисе «Автоматики» на Ботанической улице прошли обыски, по окончании которых было принято решение о задержании гендиректора концерна Андрея Моторко и начальника научно-исследовательской организации №3 Александра Нестерова. Последний являлся руководителем проекта по спутниковым системам, и именно с этой работой и связано расследование уголовного дела.

Соглашение между Минпромторгом и концерном «Автоматика» о предоставлении из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение части затрат на «создание научно-технического задела по разработке технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры» было заключено 15 июня 2021 года. За две недели до этого господин Моторко был назначен новым гендиректором «Автоматики», и это была его фактически первая подпись на документе в качестве руководителя предприятия. Впрочем, в концерне окончивший в 1997 году Московское высшее общевойсковое командное училище господин Моторко работал на руководящих должностях с 2017 года. Тогда он возглавлял входящее в «Автоматику» АО «Научно-производственное предприятие "Сигнал"», а в 2018 году пошел на повышение, заняв должность первого заместителя гендиректора концерна. Примерно в то же время в «Автоматику» пришел и Александр Нестеров. До 2018 года он руководил Московским научно-исследовательским институтом радиосвязи (АО МНИИРС), некогда одним из ведущих предприятий страны в этой области.

В период с 2021 по 2024 год в рамках реализации проекта «Создание линейки антенных систем станций спутниковой связи» «Автоматика» несколькими траншами должна была получить субсидию в размере 400 млн 746 тыс. руб.

По условиям соглашения концерну полагалось самостоятельно разработать аппаратное и программное обеспечение изделий, обеспечивающих широкополосный доступ для работы станций спутниковой связи на подвижных объектах — в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте.

В 2021 году первый образец антенной системы прошел опытную эксплуатацию на одном из пассажирских железнодорожных вагонов дальнего следования на маршруте Москва—Санкт-Петербург—Петрозаводск—Мурманск. А в этом году началась подготовительная работа для начала серийного выпуска всей линейки изделий.

Однако в мае 2023 года в ходе проведенной Минпромторгом выездной проверки было установлено, что в разрабатываемых продуктах используется закупленное в Китае программное обеспечение, исходные коды к которому у «Автоматики» отсутствуют, а компоненты антенных систем являются импортными, что противоречит условиям соглашения.

По мнению проверяющих, за свою разработку концерн фактически выдал закупленные в Китае антенные комплексы, успев получить из бюджета в качестве компенсации части затрат 300 млн руб.

Поступившие из Минпромторга в СКР результаты проверки и стали основанием для возбуждения уголовного дела.

Олег Рубникович