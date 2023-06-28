Китайская начинка в российской «автоматике»

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту мошенничества в отношении неустановленных лиц из входящего в госкорпорацию «Ростех» концерна «Автоматика». В среду в последнем прошли обыски и выемки документов. По версии следствия, «Автоматика» получила от Минпромторга субсидию в размере 300 млн руб., представив как свою разработку закупленные в Китае антенные системы для обеспечения спутниковой связи в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Дорофеев, Коммерсантъ Фото: Роман Дорофеев, Коммерсантъ

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) СКР возбудил на основании полученных из Минпромторга материалов. В среду в московском офисе концерна «Автоматика» на Ботанической улице, по данным источника «Ъ», был проведен обыск. Следствие интересовала документация, связанная с разработкой антенных систем для обеспечения спутниковой связи в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте. Именно за эту работу предприятию из федерального бюджета была выделена субсидия для компенсации части затрат. В общей сложности в период с 2021 по 2024 год в рамках реализации проекта «Создание линейки антенных систем станций спутниковой связи» «Автоматика» несколькими траншами должна была получить 400 млн 746 тыс. руб., из которых до адресата успели дойти 300 млн.

На данном этапе уголовное дело расследуется в отношении неустановленных лиц — ни подозреваемых, ни обвиняемых, ни задержанных в нем пока нет.

По словам источника «Ъ», в рамках расследования планируется провести ряд экспертиз, а также допросить руководителей концерна.

Как уже рассказывал «Ъ», соглашение между Минпромторгом и «Автоматикой» о предоставлении из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение части затрат на «создание научно-технического задела по разработке технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры» было заключено 15 июня 2021 года. По условиям соглашения предприятие обязалось самостоятельно разработать аппаратное и программное обеспечение изделий, обеспечивающих широкополосный доступ для работы станций спутниковой связи на подвижных объектах: в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте. До этого подобные устройства на базе фазированных антенных решеток активно использовались лишь в военной области: в радиолокационных комплексах и системах противоракетной обороны, а также космической связи. Гражданское применение тормозилось из-за сложности и дороговизны производства.

Как утверждают в самой «Автоматике», новые антенные системы позволят пассажирам пользоваться высокоскоростным интернетом, в том числе и через Wi-Fi, и стабильной связью, установленной через находящиеся на орбите отечественные спутники, а также получать доступ к различным мультимедийным сервисам, в том числе видеоконференциям, IP-телефонии, мониторинговой информации.

Осенью 2021 года «Ростех» отрапортовал о том, что первый образец антенной системы уже проходит опытную эксплуатацию на одном из пассажирских железнодорожных вагонов дальнего следования на маршруте Москва—Санкт-Петербург—Петрозаводск—Мурманск. По словам разработчиков, при создании антенных систем были использованы передовые технические решения, позволяющие значительно расширить возможности комплексов спутниковой связи на транспорте. А в августе 2022 года «Ростех» представил уже всю линейку антенных систем спутниковой связи для автомобилей, поездов, вертолетов, самолетов и кораблей. Сейчас, по словам его представителей, «опытно-конструкторские работы идут в соответствии с графиком».

Однако в мае нынешнего года в ходе проведенной Минпромторгом выездной проверки было установлено, что в разрабатываемых продуктах используется закупленное в Китае программное обеспечение, исходные коды к которому у «Автоматики» отсутствуют, а компоненты антенных систем являются импортными, что противоречит условиям соглашения.

Впрочем, в самом концерне, по данным «Ъ», с выводами проверяющих не согласны и возвращать уже полученные 300 млн руб. не намерены.

Теперь разбираться в том, действительно ли концерн выдал за свою разработку купленные в Китае антенные комплексы, СКР предстоит уже в рамках расследования дела, по которому фигурантам грозят десятилетние сроки.

В свою очередь, в «Ростехе» настаивают на необоснованности выдвинутых к его «дочке» претензий, уточнив, что в разработанной «Автоматикой» линейке антенных систем спутниковой связи в соответствии с заключенным соглашением допустимо использование импортных комплектующих. При этом в «Ростехе» отмечают, что «в настоящее время идет этап работ по изготовлению макетов, опытных образцов изделий с заменой импортных комплектующих на отечественные в соответствии с утвержденным в концерне “Автоматика” планом-графиком по импортозамещению комплектующих с последующим присвоением статуса ТОРП (телекоммуникационное оборудование российского происхождения.— “Ъ”) в 2025 году».

Комментировать сам факт возбуждения уголовного дела в связи с якобы необоснованным получением «Автоматикой» субсидии в Минпромторге, «Ростехе» и СКР не стали.

Олег Рубникович