Лес режут на листы

Рынок фанеры в России постепенно восстанавливается после резкого падения в 2022–2023 годах. По итогам 2025 года аналитики Neo прогнозируют рост производства на 2,1% и увеличение цен на 10%. Но сближение с пиковыми объемам рынка 2021 года ожидается только в 2033 году. Участники отрасли отмечают, что спрос на внутреннем рынке ограничивает стагнация в секторе строительства, а на экспорт негативно влияет укрепление рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Мировой спрос на фанеру к 2032 году в среднем вырастет на 30–40%, до 250–270 млн кубометров. Такой прогноз содержится в исследовании консалтинговой компании Neo. Наибольший рост ожидается на Ближнем Востоке — на 50–67%, до 18–20 млн кубометров. Ключевыми факторами увеличения потребления фанеры в мире эксперты называют урбанизацию в развивающихся странах (Индия, Нигерия, Вьетнам), экологические инициативы и развитие транспортной инфраструктуры. В число основных рисков для развития сектора аналитики включают конкуренцию с альтернативами, такими как многослойные деревянные панели (CLT), металлокомпозиты и пластик, кризисы, влекущие снижение инвестиций в строительство и транспорт, а также запреты на вырубку лесов.

В России, по прогнозам Neo, производство фанеры будет постепенно расти до 2033 года. Пик выпуска этой продукции пришелся на 2021 год (4,48 млн кубометров). Но в 2022 году произошел резкий спад (на 28%, до 3,24 млн кубометров) на фоне санкций и закрытия ключевых для сбыта европейских рынков, а также нарушения логистических цепочек и ограничений на импорт оборудования. Еще одним фактором влияния стало снижение спроса внутри страны из-за экономической нестабильности, говорится в исследовании.

55 процентов потребления фанеры приходится на строительную отрасль, по данным Neo.

Последние два года, отмечают аналитики, отрасль медленно адаптировалась к новым условиям. Так, переориентация экспорта в Азию и на Ближний Восток и развитие российского рынка позволили нарастить производство в прошлом году на 4,9%, до 3,4 млн кубометров. По данным Росстата, выпуск фанеры за первые четыре месяца 2025 года вырос на 6,8%, до 1,2 млн кубометров. В апреле производство увеличилось на 20,8%, до 357 тыс. кубометров. В 2025 году этот показатель может достигнуть 3,49 млн кубометров, а к 2033 году — 4,36 млн кубометров, прогнозируют в Neo.

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Как отмечают аналитики, на потенциал отрасли указывает и восстановление цен на фанеру в 2024 году. Средняя стоимость продукции по итогам прошлого года увеличилась на 27% год к году, до 36,6 тыс. руб. за кубометр, но осталась ниже пиковых значений 2021–2022 годов (40,6–41,8 тыс. руб. за кубометр). На горизонте до 2033 года, по мнению экспертов, позитивная динамика сохранится. В 2025 году цена достигнет 40,5 тыс. руб. за кубометр, а через восемь лет — 67,4 тыс. руб. за кубометр. Котировки могут поддержать адаптация логистики, а также рост госзаказов на инфраструктурные проекты.

Участники отрасли указывают, что ситуация на рынке остается тяжелой.

Как отмечают в Segezha Group, которая владеет Вятским фанерным комбинатом, предложение значительно превалирует над спросом как в России, так и на внешних рынках. В РФ это связано с тем, что экспорт сильно пострадал от санкций США и ЕС. При этом на цены, которые и так на предельно низком уровне, влияет значительное укрепление рубля, говорят в компании. Там отмечают, что несколько предприятий отрасли уже приостановили выпуск продукции в связи с низким спросом. Помимо этого, указывают в Segezha Group, у компаний сектора целлюлозно-бумажной промышленности возникают проблемы вплоть до остановки выплат зарплаты на фоне кризиса в секторе тарного картона и бумаги (см. “Ъ” от 4 июня).

Одним из наиболее перспективных и маржинальных продуктов в секторе в Segezha Group называют танкерную фанеру, которая предназначена для обшивки резервуаров газовозов, в которых размещается СПГ. Потребность в такой фанере растет на фоне повышения объемов перевозки СПГ в том числе в связи с новыми экологическими требованиями и развитием региона АТР. В группе добавили, что в этом году заключили контракт на поставку такой продукции с южнокорейской Samsung Heavy Industries. Первые поставки планируются до конца текущего года. Это позволит нарастить объемы производства специальной продукции на Вятском фанерном комбинате не менее чем на 25%, рассчитывают в компании.

Аналитическое агентство WhatWood ранее прогнозировало рост выпуска фанеры в России по итогам 2025 года на 2,9%, до 3,6 млн кубометров. Там отмечали, что спрос на продукцию в стране может снизиться из-за стагнации строительного рынка, но компенсировать эффект и стимулировать незначительное наращивание объемов производства позволит развитие экспорта. Основными потребителями фанеры из России в 2025 году по-прежнему будут Китай и другие страны Юго-Восточной Азии, а также страны Северной Африки и Ближнего Востока, указывали в WhatWood.

Ольга Мордюшенко