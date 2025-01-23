Цены устройчиво растут

Материалы для отделки квартир за год подорожали почти на 13%, заметнее всего цены выросли на сухие строительные смеси, сантехнику и напольные покрытия. При этом одновременно сокращается и спрос на товары для ремонта, но повышению цен это не мешает: производители перекладывают в стоимость продукции растущие затраты на сырье и логистику. Продажи строительных материалов в 2025 году продолжат сокращаться из-за падения спроса на жилье, но это вряд ли приведет к снижению цен на них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Средние затраты на материалы для отделки квартир по итогам 2024 года в целом по России выросли на 12,8% год к году, до 10 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитали аналитики Infoline. В Санкт-Петербурге динамика составила 11,1%, до 10,3 тыс. руб. за 1 кв. м, в Москве — 14,8%, до 9,7 тыс. руб. за 1 кв. м. За 2023 год прирост оценивался в 13,3% и 12,4% соответственно. По подсчетам оператора фискальных данных «Платформа ОФД», медианный чек при покупке товаров для строительства и ремонта в 2024 году составил 9,3 тыс. руб. Непосредственно в декабре чек вырос на 14% год к году, до 9,8 тыс. руб. Сервис оплаты T-Pay зафиксировал рост этого показателя в 2024 году на 8%, до 3,6 тыс. руб.

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Согласно Infoline, сухие строительные смеси в Москве за прошлый год подорожали на 25,9%, сантехника — на 17,6%, напольные покрытия — на 13,2%, электрика — на 9,6%, обои — на 8,4%, керамическая плитка — на 7,1%. Президент девелоперской ГК «Основа» Александр Ручьев считает, что за год заметнее всего подорожали металл, цемент, щебень, древесина и фанера, гравий, утеплители и изоляционные материалы. Сказались инфляция, рост стоимости сырья, транспортных издержек, зарплат, перечисляет он. В Infoline замечают, что тарифы на железнодорожную перевозку за год выросли на 15%, автомобильную — на 20%. Гендиректор ППК «Технониколь» (производитель стройматериалов) Владимир Марков замечает, что для части продукции себестоимость на 60–80% определяется сырьем.

476,4 миллиарда рублей составил в январе—ноябре 2024 года объем услуг по ремонту и строительству жилья в России, по данным Росстата.

По словам господина Ручьева, по итогам 2024 года менее всего подорожали кирпич, гипс и песок. В Infoline зафиксировали снижение цен на лакокрасочные материалы — на 7,9% год к году. В «Союзкраске» (объединяет производителей лакокрасочных материалов) говорят, что отпускные цены на продукцию в 2024 году выросли. Поставки из-за рубежа, по данным ассоциации, за последний год стабилизировались. Но доля импорта остается небольшой — 5,2%.

Цены на материалы увеличиваются, несмотря на сокращение спроса. Согласно подсчетам «Платформы ОФД», за 2024 год количество их покупок сократилось на 4% год к году. По данным T-Pay, число трансакций уменьшилось на 7%, без учета маркетплейсов. В Focus Technologies говорят, что посещаемость магазинов, специализирующихся на DIY, в средних и крупных торгцентрах Москвы сократилась на 6% год к году, Санкт-Петербурга — на 4%.

Многие потребители предпочитают сберегательную модель, предполагает гендиректор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков. Он замечает, что сейчас основные покупатели такой продукции — владельцы квартир в новостройках. Но объем сделок на первичном рынке снижается из-за высокой стоимости ипотеки. Согласно Dataflat.ru, в Москве и Подмосковье за прошлый год были заключены 137,8 тыс. сделок, в Санкт-Петербурге и области — 64,3 тыс., что меньше год к году соответственно на 20% и 17%. Объемы в этом году продолжат снижаться, считает господин Ручьев.

Директор по продажам производителя стройматериалов «Роквул» Роман Карташев рассчитывает, что сегмент будет поддерживать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

С этого года предельный срок для освоения земли под такие проекты составляет три года, а его несоблюдение предполагает штраф — это может подстегнуть активность, говорит он. Владимир Марков не исключает сокращения в 2025 году спроса на отдельные категории материалов: каменная вата может потерять 4%, теплоизоляция — 7%. На рынке будет наблюдаться профицит предложения, что усилит конкуренцию производителей, говорит он.

Но снижения цен на рынке не ждут. Руководитель департамента продаж девелоперской компании Uniq Валерий Ручий считает, что в 2025 году стройматериалы подорожают в среднем на 8–10%. Прогноз «Роквул» — рост на 5–10%. Коммерческий директор «Главстрой Регионы» Алексей Артошин не считает рост цен на отделочные материалы критической проблемой для застройщиков. Для массового жилья бизнес закладывают удорожания в стоимость еще на стадии проекта, поясняет он.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова, Ольга Мордюшенко