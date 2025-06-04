У картона не сложилось потребление

В России к концу первого полугодия образовался профицит в секторе тарных картонов. Из-за сокращения потребления как на национальном рынке, так и на экспортных направлениях на фоне стагнации в экономике и торговых конфликтов компании вынуждены формировать складские запасы. В этих условиях участники рынка готовятся к снижению цен, которое может достигать 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сокращение спроса со стороны потребителей тарного картона и гофрокоробок грозит падением цен на эту продукцию и остановкой части мощностей, сообщили “Ъ” несколько участников целлюлозно-бумажного рынка. По их словам, в РФ сложился профицит мощностей тарного картона в связи с запуском нескольких крупных производств по переработке макулатуры и увеличением объемов ее использования. Если еще 15 лет назад перерабатывалось 10% картонных коробок, то сейчас показатель приближается к 70%, говорит источник “Ъ”. С ростом выпуска тарных макулатурных картонов, которые изначально дешевле, поясняет он, на внутреннем рынке начала усиливаться конкуренция с целлюлозной продукцией. Прежде, по словам источников “Ъ”, производители картона из первичного сырья могли экспортировать товар, но в этом году поставки стали нерентабельными в условиях удорожания логистики и укрепления рубля.

К тому же спрос со стороны Китая, который после закрытия санкциями европейских стран был ключевым направлением экспорта тарных картонов, начал снижаться на фоне торговых конфликтов с США и другими странами, которые ввели меры для защиты своих рынков от китайских товаров. В итоге Пекин сократил поток грузов из страны и, соответственно, снизилась потребность в упаковке. «Цены на картон в Китае и до этого были низкими, а сейчас импортеры или требуют существенных скидок, или вообще отказываются от закупок. А больше такие крупные объемы своей продукции российским поставщикам переориентировать особо некуда»,— рассказывает один из собеседников “Ъ”.

По словам собеседников “Ъ”, в результате склады компаний начали забиваться невостребованными товарами и, чтобы не допустить остановки производств, участники рынка готовы предлагать скидки. В июне тестлайнер (тарный картон с использованием макулатуры) может подешеветь на 5 тыс. руб. за тонну, сообщили “Ъ” на рынке. Согласно индексу Центра системных решений (ЦСР), который публикует Лига переработчиков макулатуры, на 25 мая тестлайнер стоил 49,3 тыс. руб. за тонну. Таким образом, цены могут снизиться более чем на 10%.

Источник “Ъ” в одной из компаний сектора подтвердил, что в июне планируется снизить цены примерно на 5 тыс. руб. Но, говорит он, «ситуация не обвальная». Собеседник “Ъ” сомневается, что наибольшее влияние на ситуацию оказывает Китай, и считает, что падение спроса на картоны связано со стагнацией экономики РФ. По его словам, поддержать цены могла бы остановка части производств, но никто из компаний на это не готов, и в перспективе цены могут продолжить снижаться из-за демпинга некоторых игроков.

В группе «Илим», которая в конце 2024 года запустила крупное производство тарного картона в Усть-Илимске, заявили, что волатильность цен характерна для отрасли. На скачки, перечисляют в компании, влияют в том числе ввод новых мощностей, шоки в логистике, изменения в геополитике, динамика курсов валют. «Нагнетание ситуации вокруг тарифов также отражается на ценах. Однако подобные колебания являются нормой для отрасли, крупные игроки привыкли адаптироваться к изменяющимся условиям рынка»,— отмечают там. В компании подчеркивают, что «Илим» как крупнейший российский экспортер продукции ЦБП продолжает отгрузку в Китай и не собирается корректировать планы.

Председатель совета директоров группы «Готэк» Владимир Чуйков также отмечает, что это не первый цикл, когда нарушается баланс производства и потребления. «Рынок тарного картона достаточно большой — около 5 млн тонн, но его спецификой является зависимость от сегмента упаковки. Поэтому в условиях ограничения экспортных возможностей любой небольшой профицит приводит к понижающему тренду»,— говорит он. По словам господина Чуйкова, как только вырастет спрос на рынках продуктов, потребляющих упаковку, баланс восстановится, а вслед за ним и стоимость картонов.

Ольга Мордюшенко