Чемпион ушел без боя

Смешанные единоборства (MMA) покинула одна из самых ярких и самых неоднозначных легенд вида — американец Джон Джонс, которого UFC, основной в виде промоушен, никак не лишал чемпионского титула в супертяжелом весе, несмотря на колоссальные по продолжительности перерывы в выступлениях. Теперь его обладателем стал так и не дождавшийся поединка против Джонса британец Том Аспинэлл. А в шорт-лист тех, кому в ближайшее время может выпасть шанс побиться за Аспинэллом за исключительно престижное звание, входят два известных российских бойца — Александр Волков и Сергей Павлович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объявивший о завершении карьеры Джон Джонс сначала царил в полутяжелом весе, а в 2023 году совершил переход в супертяжелый вес, с ходу завоевав чемпионское звание и в нем

Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters Объявивший о завершении карьеры Джон Джонс сначала царил в полутяжелом весе, а в 2023 году совершил переход в супертяжелый вес, с ходу завоевав чемпионское звание и в нем

Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters

Ключевым событием очередного турнира UFC, который прошел 21 июня в Баку, стал не какой-то из поединков в программе, а заявление, сделанное после его окончания главой основного в смешанных единоборствах промоушена Дейной Уайтом. Он сообщил о том, что владевший титулом чемпиона в супертяжелом весе 37-летний американец Джон Джонс телефонным звонком уведомил структуру о том, что завершил карьеру. Звание в пользующейся особенно большой востребованностью у публики категории перешло к имевшему статус так называемого временного чемпиона британцу Тому Аспинэллу. Позже сам Джонс подтвердил информацию постом в X. В нем он сказал, что решение об уходе из спорта было плодом «длительных раздумий», а после его принятия он намерен «вдохновлять других иными способами», нежели выступления в октагоне.

Почему новость вызывала грандиозный резонанс — понятно. Джон Джонс — это одна из ярчайших легенд MMA.

В них он провел три десятка боев, в которых допустил лишь одну осечку. И та случилась на излете нулевых, на заре его профессиональной карьеры, когда Джонса дисквалифицировали за запрещенные удары локтями Мэтта Хэмилла. В предыдущем десятилетии он царил в полутяжелом весе (до 93 кг), одолев множество вставших на пути у американца знаменитостей вроде Чела Соннена, Александра Густафссона, Гловера Тейшеры и Даниэля Кормье, а в 2023 году совершил переход в супертяжелый вес, с ходу завоевав чемпионское звание и в нем победой над французом Сирилем Ганом. По ходу карьеры Джонс выиграл множество индивидуальных призов и занимал верхнюю строчку в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от категории. Более того, некоторые эксперты называли его вообще лучшим бойцом в истории UFC.

Эту карьеру мешает назвать однозначно успешной лишь огромное количество всяких неприятных инцидентов, участником которых был Джон Джонс. Его арестовывали по обвинениям в насилии и за лихое вождение, однажды приведшее к травмам беременной женщины. В 2016 году Джонс нарвался на допинговую дисквалификацию, а позже вступил в войну с Дейной Уайтом, требуя от него гигантского по меркам UFC гонорара в районе $25 млн за очередной бой. Ультиматум вылился в продолжавшуюся три года забастовку Джонса перед примирением с промоушеном и прыжком в супертяжелый вес.

А в последнее время сообщество MMA крайне негативно отзывалось о том, как терпимо промоушен относится к чересчур специфическому графику Джона Джонса. В текущем десятилетии тот провел всего два поединка — с Ганом, а затем, в ноябре 2024 года, защищая звание, с соотечественником Стипе Миочичем, которому пошел пятый десяток. При этом от поединка с Томом Аспинэллом, которого ждали все поклонники смешанных единоборств как матча исключительной значимости и с исключительным градусом интриги, Джонс уклонялся, ссылаясь на травмы. При этом UFC, по сути, не предпринимал ничего, чтобы заставить американца все-таки встретиться с британским бойцом, хотя в Баку Уайт все же посчитал нужным извиниться перед Аспинэллом за то, что тот так и остался без сулившего большие призовые матча.

Состоявшееся наконец официальное расставание Джона Джонса с MMA, кажется, резко увеличивает шансы побиться за чемпионский пояс двух российских спортсменов.

В классификации сильнейших супертяжей UFC перед турниром в Баку вслед за американцем и Томом Аспинэллом располагался Сириль Ган, а за французом — отечественные бойцы с похожими биографиями. И Александр Волков, и Сергей Павлович в разное время выглядели подобравшимися к чемпионскому матчу вплотную. О Волкове как о реальном его соискателе говорили семь лет назад. Но он испортил свои котировки неожиданными и чрезвычайно болезненными поражениями от Деррика Льюиса и Кертиса Блейдса, к которым позже добавились срывы в поединках с Ганом и Аспинэллом.

Пока Александр Волков восстанавливал репутацию, на авансцену вышел Сергей Павлович, который со всеми оппонентами, в том числе такими опытными, как те же Льюис или Блейдс, разбирался на считаные секунды, укладывая их на настил мощнейшими ударами. Однако в ноябре 2023 года и самого Павловича, в котором уже видели будущего соперника Джона Джонса, быстро уложил на него Том Аспинэлл, добывший звание временного чемпиона, а год назад панчер проиграл еще и Волкову. Впрочем, после того противостояния двух россиян Александр Волков уступил — правда, в совершенно равном бою — Гану, а Сергей Павлович уверенно, единогласным решением судей взял верх над известным суринамцем Жаирзиньо Розенстрейком, сохранив позицию в нише, позволяющей рассчитывать на чемпионский матч.

Алексей Доспехов