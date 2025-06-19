Мовсару Евлоеву посулили статус

Россиянин Мовсар Евлоев, еще не проигравший в карьере ни одного профессионального боя, может скоро стать претендентом на пояс чемпиона UFC, основного в смешанных единоборствах (MMA) промоушена, в категории до 66 кг, которым сейчас владеет знаменитый австралиец Александр Волкановски. Чтобы добиться права на поединок с ним, Евлоеву нужно победить в июле американца Арона Пико. Пико недавно попал в UFC, но успел прибрести репутацию очень опасного соперника во втором по силе промоушене — Bellator.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мовсар Евлоев

Фото: Steve Marcus / Getty Images Мовсар Евлоев

Фото: Steve Marcus / Getty Images

Главный в смешанных единоборствах промоушен UFC обнародовал программу своего турнира, который состоится в Абу-Даби 26 июля. Одним из главных поединков в его программе станет тот, в котором встретятся полулегковесы — россиянин Мовсар Евлоев и американец Арон Пико. У этого матча будет, вероятно, очень высокий статус.

То, что в нем предполагается разыграть ранг претендента на чемпионский титул, четко дал понять даже руководитель UFC Дейна Уайт, который сказал, что Евлоев, «скорее всего», получит его, «если одержит победу».

В настоящий момент чемпионским титулом в категории до 66 кг владеет знаменитый австралиец Александр Волкановски. Он занимал верхнюю строчку и в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории до двух боев с россиянином Исламом Махачевым в 2023 году. Ради них Волкановски временно поднялся в следующий вес — до 70 кг. Оба поединка австралиец проиграл, но первый — в чрезвычайно упорной борьбе. Сам Александр Волкановски уже говорил о том, что видит именно в Евлоеве самого достойного кандидата на бой с ним.

Впрочем, в такой оценке нет ничего странного. Мовсар Евлоев, конечно, уступает в плане популярности Исламу Махачеву, но тоже является звездой смешанных единоборств. А послужной список у 31-летнего спортсмена совершенно безупречный. В общей сложности в профессиональной карьере Евлоев провел 19 боев и во всех победил. Десять из этих поединков россиянина пришлись на отрезок после заключения в 2019 году контракта с UFC. Досрочно матчи Евлоеву заканчивать не доводилось, но все выигрыши, кроме одного, у него вышли крайне убедительными. Исключением оказался бой четырехлетней давности против Ника Ленца. В нем Мовсар Евлоев взял верх раздельным решением судей.

Некоторое время тот факт, что, несмотря на блестящие показатели, Евлоеву никак не удается добиться возможности участвовать в чемпионском поединке, списывали прежде всего на тот факт, что у большинства его противников был достаточно скромный бэкграунд. Но в предыдущем матче россиянин столкнулся с бесспорной знаменитостью.

В октябре 2024 года Евлоев бился против бывшего чемпиона UFC Алджамейна Стерлинга и не оставил американцу, по сути, никаких шансов.

Арон Пико попал в UFC совсем недавно — в апреле. Но он заработал репутацию очень интересного бойца во втором по силе в смешанных единоборствах промоушене — Bellator. В нем Пико одержал ряд эффектных побед над считавшимися опасными оппонентами. Причем это были победы самыми разными способами. Американец иногда справлялся с соперниками благодаря ударной мощи, развитой в занятиях с легендарным в профессиональном боксе тренером Фредди Роучем, но все-таки чаще — с помощью отличных борцовских навыков. Вольная борьба — это вид, с которого Пико начинал в юности и в котором добился больших успехов. В середине прошлого десятилетия он брал медали на крупных международных турнирах и чуть не попал в состав сборной США на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Алексей Доспехов