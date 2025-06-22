Процесс защитили переездом

Как стало известно “Ъ”, дело бывшего министра спорта Дагестана и главы города Кизилюрта Магомеда Магомедова будет рассмотрено в Ростове-на-Дону. Такое решение принял Верховный суд России, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры об изменении его территориальной подсудности: надзор считает, что за пределами Дагестана процесс будет более безопасным для его участников. Дело направлено в Южный окружной военный суд (ЮОВС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело бывшего высокопоставленного дагестанского чиновника Магомеда Магомедова будут рассматривать в военном суде, чтобы обезопасить участников процесса

Фото: Администрация городского округа Кизилюрт Дело бывшего высокопоставленного дагестанского чиновника Магомеда Магомедова будут рассматривать в военном суде, чтобы обезопасить участников процесса

Фото: Администрация городского округа Кизилюрт

Уголовное дело Магомеда Магомедова (среди друзей известен как Большой Махач) и семи его предполагаемых сообщников изначально должно было слушаться по месту совершения преступления — в Дагестане, а рассматривать его планировалось в Верховном суде республики. Однако Генпрокуратура инициировала изменение подсудности дела, мотивировав свою просьбу тем, что на родине подсудимых существует угроза для безопасности участников судебного разбирательства.

В основание этого суду была представлена справка из ФСБ о том, что один из фигурантов располагает «этноклановыми связями» в правоохранительных органах Дагестана и может повлиять на ход процесса.

В этой связи прокуроры просили передать дело в ЮОВС в Ростове-на-Дону: закон позволяет менять подсудность с «гражданской» на «военную» в тех ситуациях, когда речь идет об угрозах участникам процесса, а среди вменяемых в вину фигурантам статей УК, как в данном случае, есть «Бандитизм».

В свою очередь, защита Магомеда Магомедова и других обвиняемых назвала доводы оппонентов голословными, обратив внимание на то, что справка из ФСБ «не персонифицирована», то есть из нее неясно, о ком идет речь. Перенос процесса в другой регион адвокаты Магомеда Магомедова сочли нарушением права на защиту, заметив, что если из Москвы до Махачкалы можно добраться самолетом за три часа, то путь до Ростова-на-Дону занимает не менее 17 часов, так как авиасообщение с этим городом закрыто. В этой связи адвокаты не смогут оперативно обсудить с обвиняемым необходимые вопросы перед заседаниями.

Принимавшие участие в слушании по видео-конференц-связи фигуранты, большинство из которых находятся в дагестанских следственных изоляторах (исключение составляет Ольга Горлова, которую поместили под домашний арест), а также Магомед Магомедов и Халитбег Махачев (содержатся с столичном СИЗО «Медведь») возражали против переноса слушания в другой регион. Так, Магомед Магомедов заверил, что не собирается оказывать ни на кого давления.

Вспомнив всю свою биографию, он назвал несправедливым то, что его хотят судить не в его родном регионе, работе на благо которого он посвятил всю свою жизнь.

Напомним, что весной этого года СКР завершил расследование дела Магомеда Магомедова, перед этим сняв на финише за недоказанностью один из самых тяжких пунктов обвинения — ч. 2 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности с использованием должностного положения). Магомеда Магомедова будут судить по обвинению в двойном убийстве, а также покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК), создании банды (ч. 3 ст. 209 УК), а также незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК) и растрате, совершенной с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК).

Следствие полагает, что по указанию Магомеда Магомедова его охранники 3 августа 2006 года застрелили возле кафе у автодороги «Кавказ» заместителя руководителя управления Федерального казначейства по Кизилюртовскому району Мирзу Сиражудинова, его малолетнего сына, а также ранили хозяина заведения.

Мотивом в СКР считают месть Магомеда Магомедова Мирзе Сиражудинову за неудавшееся покушение на него самого в 2005 году. Тогда по ошибке исполнителем был убит племянник чиновника Магомед Шейхов.

Следствие считает, что ответное преступление было совершено бандой, которую Магомед Магомедов создал еще в 2005 году из охранявших его сотрудников милиции, вневедомственной охраны и инкассаторов, которых он сам и вооружил. По этому эпизоду вместе с ним перед судом предстанут Камил Абдулсамадов, Гамзат Шихабудинов, Темирхан Чачанов и Магомед Загидов.

Обвинение же в растрате касается хищения в 2017–2020 годах 38 комплектов спортивной формы на общую сумму 460 тыс. 189 руб. Это преступление Магомеду Магомедову инкриминируется вместе с тремя экс-сотрудниками министерства спорта Дагестана Ольгой Горловой, Халитбегом Махачевым и Магомедом Абдулкиримовым.

На следствии никто из фигурантов вину не признал. Защита Магомеда Магомедова считает, что обвинение против чиновника построено на показаниях единственного фигуранта — парализованного Шамиль-Хаджи Шамхалмагомедова, который заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, таким образом желая облегчить свою участь. Дело Шамиля-Хаджи Шамхалмагомедова выделено в отдельное производство и с начала года находится в Верховном суде Дагестана. Слушание там по разным причинам откладывается, а приговор, вероятно, ему не будет вынесен до тех пор, пока он не выступит как свидетель на суде по делу Магомеда Магомедова.

Тем временем бывший чиновник по окончании следствия ходатайствовал о рассмотрении его дела с участием присяжных.

Мария Локотецкая