Большого Махача сдал инвалид

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовном делу бывшего министра спорта Дагестана и главы города Кизилюрта Магомеда Магомедова (среди друзей известен как Большой Махач). При этом под занавес расследования Следственный комитет снял с чиновника наиболее тяжкое обвинение — в финансировании терроризма, послужившее причиной попытки его суицида в СИЗО. Сам фигурант, которому вменяется в вину создание банды и убийство кровника, а также растрата 460 тыс. руб., категорически отверг все обвинения. Свою непричастность к преступлениям он будет доказывать в суде присяжных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-министр спорта Дагестана Магомед Магомедов (Большой Махач)

Фото: Официальный сайт ГО Кизилюрт Экс-министр спорта Дагестана Магомед Магомедов (Большой Махач)

Фото: Официальный сайт ГО Кизилюрт

По данным “Ъ”, прекращение уголовного дела по ч. 2 ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности с использованием должностного положения) произошло за несколько дней до предъявления Магомеду Магомедову обвинения в окончательной редакции. Дело по этому эпизоду было закрыто за недоказанностью обвинения. Отметим, что после предъявления соответствующего обвинения летом 2024 года содержавшийся в СИЗО «Кремлевский централ» Магомед Магомедов был доставлен с глубокими порезами на руках в институт имени Склифосовского.

В итоге следствие сочло недоказанным, что он в 2009 году якобы передал $100 тыс. криминальному авторитету и депутату Магомедхабибу Магомедалиеву (ликвидирован в 2013 году) для финансирования гимринской бандгруппы. Дело в том, что, несмотря на показания об этом «досудебщика» Шамиля-Хаджи Шамхалмагомедова, а также некоего секретного свидетеля — сотрудника ФСБ, стало известно, что в 2009 году этой ОПГ еще не существовало, а бандой ее признали только в 2013 году. Таким образом, о финансировании терроризма не могло быть и речи.

Стоит отметить, что только на показаниях одного Шамиля-Хаджи Шамхалмагомедова строится и основной пункт обвинения в отношении Магомеда Магомедова почти 20-летней давности.

Как считает следствие, по указанию главного фигуранта его охранники 3 августа 2006 года застрелили возле кафе у автодороги «Кавказ» заместителя руководителя управления Федерального казначейства по Кизилюртовскому району Мирзу Сиражудинова, его малолетнего сына, а также ранили хозяина заведения.

Мотивом в СКР считают месть Магомеда Магомедова господину Сиражудинову за неудавшееся покушение на него в 2005 году. Тогда по ошибке исполнителем был убит его племянник Магомед Шейхов. Следствие полагает, что ответное преступление было совершено в составе банды, которую чиновник создал еще в 2005 году из охранявших его сотрудников милиции, вневедомственной охраны и инкассаторов, которых он вооружил. Поэтому, помимо двойного убийства, а также покушения на убийство (ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК), СКР вменил в вину Магомеду Магомедову создание банды (ч. 3 ст. 209 УК), а также незаконный оборот оружия (ч. 4 ст. 222 УК) и растрату с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК).

Последний пункт обвинения связан с хищением в 2017–2020 годах 38 комплектов спортивной формы на общую сумму 460 тыс. 189 руб.

При этом, по данным следствия, Магомед Магомедов действовал не один, а в составе организованной группы, в которую входили трое сотрудников министерства спорта.

Данный пункт обвинения Магомед Магомедов назвал откровенно абсурдным. В своих подробных показаниях, данных на 96 листах, он заявил, что «перетряхнув» все министерство и исследовав многомиллиардные контракты на строительство многих крупных объектов за почти десять лет его работы, следствие не нашло ничего противозаконного, вменив в вину лишь растрату трех десятков комплектов формы. Сам Магомед Магомедов склонен считать свои действия халатностью.

Он признает, что просто дарил форму перспективным спортсменам из отдаленных районов Дагестана, не вникая в то, как это оформлялось по документам в министерстве.

Также он отверг обвинение и в создании банды, рассказав, что нанять охранников, которые по факту были его водителями, он был вынужден по указанию тогдашнего главы Дагестана после неудачного, второго по счету покушения на него в 2005 году. А после третьего — в 2011 году, когда ему в результате ранений пришлось поменять два тазобедренных и один коленный суставы, Магомед Магомедов был официально взят под госзащиту.

Фигурант отметил, что у него не было мотива для убийства Мирзы Сиражудинова, который являлся «кошельком» главы Кизилюртовского района Дагестана Абдурахмана Гаджиева. С последним, по словам Магомеда Магомедова, у него имелся конфликт в период работы им главой налоговой инспекции муниципалитета, он обвинил чиновника в «сращивании» с криминалом и поборах с бизнесменов. Итогом стала организация неудачного покушения на него, в результате которого погиб его племянник. В ноябре 2006 года заказавший преступление Абдурахман Гаджиев получил 18 лет лишения свободы, а организовавший его Магомед Митоев — девять.

Что же касается Мирзы Сиражудинова, то, как заявил Магомед Магомедов, в июне 2006 года тот прислал к нему гонцов, чтобы примириться, а он предложил сделать ему это через старейшин и муфтият. Ему не было никакого смысла чинить над ним расправу, утверждает Магомед Магомедов. По словам Магомеда Магомедова, лишь спустя много лет он узнал, что самосуд над господином Сиражудиновым организовали Шамиль-Хаджи Шамхалмагомедов и родственник убитого племянника Магомедова, работавший у него водителем, сотрудник Кизилюртовского РОВД Абдулазиз Османов.

Они взяли в подмогу еще несколько человек, объявив о своем плане им в последний момент. Впоследствии, в 2010 году, Османов был убит в перестрелке, а Шамиль-Хаджи Шамхалмагомедов был тяжело ранен и парализован.

«На сегодняшний день единственным доказательством вины Магомедова являются показания парализованного фигуранта, который дал их в здании медико-санитарной части УФСБ по Республике Дагестан, куда попал при загадочных обстоятельствах, написав явку с повинной»,— заявил “Ъ” его адвокат Дмитрий Никоноров.

Он отметил, что его подзащитный всю свою жизнь посвятил борьбе с терроризмом, был награжден орденом Мужества. «Еще в ходе первой чеченской войны в 1996 году Магомедов обменял себя на женщин и детей в захваченной Салманом Радуевым больнице в Кизляре, а спустя два года убедил разойтись участников стихийного митинга после захвата здания Госсовета и правительства Дагестана братьями Хачилаевыми. Его старший сын — старший офицер спецназа ГРУ»,— сказал адвокат. Он заметил, что именно поэтому рухнувшее впоследствии обвинение в финансировании терроризма стало столь тяжелым ударом для его подзащитного, который является «самым пророссийским политиком». «Попытка обвинить его в таких чудовищных преступлениях, как бандитизм и убийства,— это попытка перечеркнуть всю жизнь, которую он посвятил Дагестану в составе России»,— сказал защитник. Он добавил, что, согласно показаниям его подзащитного, уголовное дело является следствием борьбы элит Дагестана, которые стремились снять его с должности главы города Кизилюрта.

Сам Магомед Магомедов в своих показаниях отметил, что при назначении на пост получил отрицательную характеристику от региональной ФСБ, однако после вмешательства главы республики был утвержден в должности, на которую кто-то, как сказал ему Сергей Меликов, имел своих «ставленников».

По закону уголовное дело Магомеда Магомедова должно рассматриваться по месту совершения предполагаемого преступления в Дагестане. Однако очевидно, что Генпрокуратура инициирует изменение его подсудности, после чего его направят в другой регион. Вместе с Магомедом Магомедовым перед судом предстанут обвиняемые в участии в банде Камил Абдулсамадов, Гамзат Шихабудинов, Темирхан Чачанов, Магомед Загидов и трое экс-сотрудников минспорта Ольга Горлова, Халитбег Махачев и Магомед Абдулкиримов. При этом «досудебщик» Шамхалмагомедов пойдет под суд первым. В отличие от других подсудимых, большинство которых (за исключением Ольги Горловой) находятся в СИЗО, он пребывает под домашним арестом.

Мария Локотецкая