В Сирии задержан двоюродный брат Башара Асада

Власти Сирии задержали Васима Асада, двоюродного брата бывшего президента страны Башара Асада. Его подозревают в наркоторговле и совершении других преступлений. Об этом сообщает агентство SANA.

Сотрудники Службы общей разведки и МВД задержали Васима Асада на сирийско-ливанской границе. По версии следствия, он занимался наркоторговлей в период власти Башара Асада.

Башар Асад правил страной с 2000 года. 8 декабря 2024 года коалиция исламистских группировок, начавших 27 ноября полномасштабное наступление в Сирии, объявила о захвате власти. Господин Асад подал в отставку и улетел в Россию. 29 января в Сирии было установлено временное правительство, новым президентом стал Ахмед аш-Шараа.

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