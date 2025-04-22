Дипломатам Асада некуда возвращаться

Бывший посол Сирии в России Башар аль-Джафари сообщил, что сирийские силовики конфисковали его недвижимость в Дамаске. Он обвинил новую власть в сведении счетов с людьми, занимавшими государственные посты при прежнем правительстве, свергнутом 8 декабря 2024 года. Заявление дипломата прозвучало почти через две недели после того, как МИД Сирии распорядился, чтобы он вернулся на родину и явился в центральный аппарат ведомства. По данным “Ъ”, господина аль-Джафари по возвращении на родину могли ждать задержание и расследование его служебной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-посол Сирии в России Башар аль-Джафари

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Экс-посол Сирии в России Башар аль-Джафари

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Башар аль-Джафари выступил с редким с момента смены власти в Дамаске публичным заявлением. Бывший посол Сирии объявил, что силы безопасности, связанные с сирийским правительством переходного периода, «самовольно и незаконно» конфисковали в столичном регионе как минимум два объекта недвижимости, принадлежавших ему почти два десятилетия. «Такое поведение можно охарактеризовать только как откровенную политическую месть»,— подчеркнул господин аль-Джафари, который еще две недели назад был уведомлен о необходимости сложить полномочия и вернуться в центральный аппарат МИД Сирии.

Бывший посол заявил, что его имущество было заработано честным трудом и что «не все, кто защищал свою страну осознанно, искренне и преданно» являются политическими наследниками правительства Башара Асада. По данным господина аль-Джафари, с конфискацией имущества на родине столкнулись и другие сирийские дипломаты, приведенные к присяге господином Асадом и остававшиеся на своих постах с 8 декабря 2024 года.

Экс-дипломат указал на то, что конфискация под различными предлогами в Сирии начинает носить массовый характер и становится фирменным почерком новой власти, которая обещала не прибегать к внесудебным преследованиям.

Заявление господина аль-Джафари подтверждает ранее высказанную источником “Ъ” версию о том, что экс-дипломат не вернется домой, потому что его ждет расследование в рамках «правосудия переходного периода», представляющего собой, по сути, механизм расправы над чиновниками, служившими прежнему режиму. На базе этой концепции, закрепленной в конституционной декларации Сирии, Дамаск стремится расквитаться не только с бывшими военными и сотрудниками спецслужб, но и с деятелями, не относившимися к силовикам. Так, по данным катарских СМИ, 25 марта в аэропорту Дамаска был задержан бывший верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун.

Именно из опасений за свою судьбу целый ряд бывших государственных деятелей Сирии, включая Башара Асада и его семью, нашли пристанище в России, где им предписано вести непубличный образ жизни. По словам посла России в Ираке Эльбруса Кутрашева, запрет на медийную и политическую активность как раз является одним из условий, по которым российская сторона предоставила убежище господину Асаду.

Но Россия не единственное место, где укрылись представители бывшей сирийской элиты после падения режима Асада. Согласно расследованию Reuters, опубликованному 17 апреля, господин Асад и некоторые люди из его окружения перевезли частными авиарейсами свои активы в арабские страны, в том числе в ОАЭ. Операцию, по данным агентства, курировал бывший президентский советник по вопросам экономики Ясар Ибрагим.

Как пояснил осведомленный источник “Ъ”, связанный по работе с Ближним Востоком и Северной Африкой, в ОАЭ осела в основном та часть политической элиты, которая успела приобрести там недвижимость.

По его словам, деятели более низкого ранга бежали в Иран, Ливан, Ирак и Восточную Ливию, де-факто контролируемую Халифой Хафтаром, командующим Ливийской национальной армией. Именно бывшая Джамахирия — то место, куда, по ряду предположений, были переправлены многие офицеры асадовской армии сразу после падения Дамаска.

Сотрудничество правительства Асада и восточно-ливийских властей началось достаточно давно — в основном по военной и деловой линиям, напомнил источник “Ъ”. Поэтому неудивительно, что новость о свержении прежнего режима застала многих сирийцев в Северной Африке. «После смены власти в Сирии некоторые представители спецслужб и армии тоже прибыли сюда и остались,— пояснил собеседник “Ъ”.— Они продолжили заниматься военными вопросами, потому что были вписаны в эту систему и в этой сфере могли найти себе применение».

Нил Кербелов