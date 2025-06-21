Росконгресс: на ПМЭФ-2025 подписано более 1 тыс. соглашений на 6,3 трлн рублей

В рамках завершившего деловую программу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) подписано 1060 соглашений на общую сумму 6,3 трлн рублей. При этом речь идет только о тех договоренностях, сумма которых не является коммерческой тайной, сообщил в ходе итогового брифинга в субботу, 21 июня, советник президента РФ Антон Кобяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Общее количество участников ПМЭФ насчитывало в этом году более 24,2 тыс. человек из 144 стран и территорий. В программу форума вошло свыше 350 мероприятий, включая 24 бизнес-диалога с ключевыми странами и регионами.

Как уточнили в Фонде «Росконгресс», помимо деловой программы в рамках ПМЭФ-2025 также прошли спортивные соревнования по 18 видам спорта. Визитной карточкой мероприятия стал фестиваль «Петербургские сезоны», а его ключевым событием — концерт на Дворцовой площади, собравший более 60 тыс. зрителей.

Напомним, что ПМЭФ-2025 проходил в Петербурге с 18 по 21 июня.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный заключил на форуме в этом году 67 соглашений (включая более 40 инвестиционных) на общую сумму 1 трлн 028,8 млрд рублей.

Андрей Цедрик