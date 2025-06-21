Смольный на ПМЭФ-2025 подписал 67 соглашений более чем на 1 трлн рублей

В рамках завершающего свою работу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) власти города заключили 67 соглашений (включая более 40 инвестиционных) на общую сумму 1 трлн 028,8 млрд рублей. Такие цифры со ссылкой на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова 21 июня назвали в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Большая часть заключенных городом на ПМЭФ-2025 инвестиционных соглашений направлена на укрепление потенциала научно-производственного комплекса Петербурга, отметили в городской администрации.

Среди значимых договоренностей в сфере промышленности господин Беглов, в частности, выделил подписанные соглашения с ОСК, «Радар ммс», машиностроительным дивизионом «Росатома», «ОДК-Климов», «Ростелекомом», VK, ООО «Сотэкс» и АО «АБЗ-Дорстрой».

Глава города также поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении ПМЭФ-2025, который в этом году собрал более 20 тыс. участников и гостей из 140 государств. Деловая программа на форуме завершится 21 июня.

О том, как прошел третий и главный день ПМЭФ-2025 — в фотогалерее «Ъ-СПб».

Андрей Цедрик