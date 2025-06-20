Путин: русские и украинцы — один народ, в этом смысле — вся Украина наша

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025 заявил, что считает русских и украинцев одним народом. Так он ответил на реплику модератора, что российская армия действует за пределами территорий, «которые Москва считает своими».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вы сказали по поводу областей на Украине, которые мы считаем своими. Да я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народы — одним народом, на самом деле. В этом смысле — вся Украина наша»,— сказал Владимир Путин.

Президент много раз проговаривал тезис о том, что русские и украинцы — один народ. Например, на «прямой линии» в 2015 году он говорил так: «Политическая ситуация в той или иной стране меняется время от времени, а народ остается. Народ, как я уже говорил, очень близкий нам. Я вообще не делаю разницы между украинцами и русскими, считаю, что это вообще один народ».