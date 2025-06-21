Директора ФК «Торпедо» Скородумова арестовали по делу о подкупе арбитра

Мещанский суд Москвы арестовал директора московского футбольного клуба «Торпедо» Валерия Скородумова. Об этом сообщили «РИА Новости» в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Торпедо» Фото: ФК «Торпедо»

Сегодня суд также отправил под арест на два месяца совладельца клуба Леонида Соболева. Их обоих подозревают в противоправном влиянии на результаты матчей через подкуп арбитра.

Они были задержаны 19 июня. Им инкриминируется ч. 2 ст. 184 УК РФ (подкуп участников спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов), эта статья предусматривает до семи лет лишения свободы. Вместе с ними по делу проходит бухгалтер клуба Елена Волкова.

Подробности — в материале «Ъ» «Возвращение с задержанием».