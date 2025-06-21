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Суд арестовал совладельца ФК «Торпедо» Соболева

Мещанский суд Москвы арестовал совладельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Александр Добровинский. Господина Соболева подозревают в противоправном влиянии на результаты матчей через подкуп арбитра. Защита намерена обжаловать решение суда.

Фото: ФК «Полтава»

Фото: ФК «Полтава»

Господин Соболев был задержан 19 июня вместе с директором ФК «Торпедо» Валерием Скородумовым. Обоим инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 184 УК РФ (подкуп участников спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов) — фигурантам грозит до семи лет лишения свободы. По данным источников «Ъ», менеджеров «Торпедо» подозревают в ряде подкупов судей. Если данные факты подтвердятся, результаты купленных матчей могут аннулировать.

Подробности — в материале «Ъ» «Возвращение с задержанием».

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