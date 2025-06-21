Путин: Украине надо признать результаты референдумов в Донбассе и Новороссии

Для урегулирования военного конфликта Украине необходимо признать результаты референдумов о включении четырех регионов в состав России, заявил президент РФ Владимир Путин. Он считает важным «исходить из волеизъявления людей, живущих на этих территориях».

«Украине... и надо признать это как свершившийся факт, поскольку неспособность сделать это будет означать, что есть шансы на возобновление вооруженного конфликта»,— сказал господин Путин в интервью Sky News Arabia (цитата по «РИА Новости»).

Президент России также называл в числе условий прекращения боевых действий вывод ВСУ с территорий ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Помимо этого он сказал, что надо устранить «нацистские элементы в украинском руководстве».

О ходе переговоров Москвы и Киева — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».