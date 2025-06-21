Путин: нужно устранить «нацистские элементы» на Украине

Для урегулирования конфликта Украине надо признать результаты референдумов в Донбассе и Новороссии, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, нужна заинтересованность Украины «в сохранении долгосрочных дружеских отношений» с Россией.

«Необходимо устранить нацистский характер Украины и нацистские элементы в украинском руководстве»,— сказал господин Путин в интервью Sky News Arabia (цитата по ТАСС).

Президент России называл условиями прекращения боевых действий вывод ВСУ с территорий ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Как выяснил «Ъ», на переговорах по мирному урегулированию речь идет о том, что территории, находящиеся под контролем российской армии, не могут быть переданы Украине. Кремль на этой неделе сообщил, что в ходе третьего раунда прямых переговоров Москвы с Киевом будут обсуждать меморандумы сторон с условиями прекращения огня.

О втором раунде переговоров — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».