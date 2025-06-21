Работу ресторана «Мидийное место» в Новороссйиске могут приостановить

Роспотребнадзор проверил ресторан известной сети «Мидийное место» в Новороссийске и обнаружил серьезные нарушения санитарных норм, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. Проверка была инициирована после случаев острых кишечных инфекций среди посетителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Специалисты выявили неправильное хранение инвентаря рядом с остатками пищи и дезинфицирующими средствами. В помещениях для приготовления холодных закусок не установлено бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха, а планировка производственных помещений не обеспечивает правильную последовательность технологических процессов и разделение потоков сырья и готовых блюд. Кроме того, в ресторане отсутствует производственный контроль качества блюд по системе ХАССП (набор инструкций и регламентов для персонала, который занят на выпуске пищевой продукции).

По итогам проверки Роспотребнадзор составил протоколы о временном запрете деятельности заведения. Материалы переданы в суд. Ресторану грозит приостановление работы на срок до 90 суток.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что Роспотребнадзор направил в суд материалы для приостановления деятельности ресторана «Мидийное место» в Адлере.

Лия Пацан