В Сочи закрыли ресторан после вспышки острых кишечных инфекций

Роспотребнадзор по Краснодарскому краю направил в суд материалы для приостановления деятельности ресторана в Адлере на срок до 90 суток после выявления связи между вспышкой кишечных инфекций и нарушениями санитарных норм в заведении. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сочинский территориальный отдел Роспотребнадзора провел санитарно-эпидемиологическое расследование после случаев острых кишечных инфекций, связанных с питанием в компании «Аккорд Эксперт», расположенной в Адлерском районе.

В ходе проверки выявлены серьезные нарушения санитарных норм. Внутренняя отделка помещений не позволяла проводить полноценную влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Также в цехах отсутствовали раковины для мытья рук сотрудников.

Разделочные доски и инструменты были сильно изношены и не промаркированы. Еду готовили без необходимых технологических карт. Температурный режим в холодильниках и на складах не контролировался.

Уборка помещений не проводилась: на полу, стенах, столах и оборудовании оставались жирные следы и остатки пищи. Инвентарь для уборки не был промаркирован, его не хватало. Контейнеры с дезрастворами не имели информации о дате приготовления и концентрации.

По итогам проверки были составлены протоколы о временном запрете деятельности предприятия и административных правонарушениях.

«Ъ-Сочи» писал, что Ленинский районный суд Екатеринбурга приостановил работу ресторана сочинской сети «Мидийное место» на 30 суток после фактов отравления гостей и нарушений санитарных норм, выявленных Роспотребнадзором. Руководство заведения признало проблему, связав ее с некачественными продуктами, и заявило о смене поставщика, а также о том, что все замечания по санитарной обработке уже устранены.

Мария Удовик