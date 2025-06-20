Путин: подтверждений наличия у Киева планов использовать «грязную бомбу» нет

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии подтверждений того, что Киев намеревается применить «грязную бомбу» в борьбе против РФ. При этом российский лидер предостерег Украину от таких идей, заявив, что в таком случае ответ будет «жестким» и даже «катастрофическим» для страны.

«Мы отвечаем всегда, всегда зеркально. Поэтому ответ наш будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим и для неонацистского режима, и, к сожалению, и для самой Украины,— сказал Владимир Путин.— Надеюсь, что до этого никогда не дойдет».

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В форуме участвуют представители крупного и среднего бизнеса, малых предприятий, международных компаний, органов власти, экспертного и образовательного сообществ, а также молодые специалисты и студенты.

Подробнее о ПМЭФ — в материале «Ъ» «В поисках совместимых интересов».

Анастасия Домбицкая