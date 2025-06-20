«В этом смысле вся Украина наша»: Путин о Сумах, ядерной бомбе и одном народе

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2025. В своей речи он рассказал о планах встретиться с президентом Украины, о наступлении российской армии и о создании буферной зоны вдоль украинской границы. Также он объяснил роль России и Китая в оформлении нового миропорядка. Главные высказывания господина Путина — в подборке «Ъ».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О глобальных задачах

Россия готова договариваться и с теми странами, которые утрачивают позиции на мировой арене,— если они сами к этому готовы.

Задача самой России — придать меняющемуся миру цивилизационный характер, чтобы принимаемые решения были сбалансированными.

Россия и Китай не формируют новый миропорядок, мы его только оформляем и, возможно, расчищаем дорогу для этого процесса..

Шесть волн расширений НАТО — действия с позиции силы пренебрегающих интересами России.

Мы не стремимся к посредничеству между Израилем и Ираном, мы просто предлагаем идеи.

Россия поддерживает Иран в борьбе «за его законные интересы, в том числе по мирному атому». А Израиль — это почти «русскоговорящая страна», мы это учитываем.

Отношения России и США можно охарактеризовать как восстанавливающиеся.

Россию беспокоит угроза Третьей мировой войны. Сейчас в мире много конфликтного потенциала.

О конфликте с Украиной