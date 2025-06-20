«В этом смысле вся Украина наша»: Путин о Сумах, ядерной бомбе и одном народе
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2025. В своей речи он рассказал о планах встретиться с президентом Украины, о наступлении российской армии и о создании буферной зоны вдоль украинской границы. Также он объяснил роль России и Китая в оформлении нового миропорядка. Главные высказывания господина Путина — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О глобальных задачах
- Россия готова договариваться и с теми странами, которые утрачивают позиции на мировой арене,— если они сами к этому готовы.
- Задача самой России — придать меняющемуся миру цивилизационный характер, чтобы принимаемые решения были сбалансированными.
- Россия и Китай не формируют новый миропорядок, мы его только оформляем и, возможно, расчищаем дорогу для этого процесса..
- Шесть волн расширений НАТО — действия с позиции силы пренебрегающих интересами России.
- Мы не стремимся к посредничеству между Израилем и Ираном, мы просто предлагаем идеи.
- Россия поддерживает Иран в борьбе «за его законные интересы, в том числе по мирному атому». А Израиль — это почти «русскоговорящая страна», мы это учитываем.
- Отношения России и США можно охарактеризовать как восстанавливающиеся.
- Россию беспокоит угроза Третьей мировой войны. Сейчас в мире много конфликтного потенциала.
О конфликте с Украиной
- Я был готов встречаться с главой режима в Киеве и поставить точку, но нет, приехал (экс-премьер Британии Борис.— «Ъ») Джонсон и отговорил их. Вот они добились того, что новые территории оказались под нашим контролем.
- Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины, мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле.
- Россия никогда не подвергала сомнению право Украины на независимость, но она провозглашалась как нейтральное государство.
- Трагедия на Украине — результат работы тех, кто не готов смириться с глобальными изменениями в мире.
- Русский и украинский народы — это один народ. В этом смысле вся Украина наша.
- Нападение Киева на Курскую область носило цели политического характера, чтобы получить помощь от западных спонсоров.
- Украина потеряла 76 тыс. военнослужащих в Курской области.
- Киев сам создал себе проблемы нападением на Курскую область, теперь линия соприкосновения выросла.
- Глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от 8 до 12 км. У нас нет такой задачи — забрать Сумы. Но в принципе я этого не исключаю.
- Россия на каждом этапе предлагала Украине остановить боевые действия и договариваться.
- Российская армия наступает по всем направлениям в СВО каждый день. У нас есть старинное правило: там, где ступает нога русского солдата — то наше.
- Сброс «грязной» ядерной бомбы был бы последней ошибкой киевского режима. Россия ответит зеркально.
- Подтверждений намерений Украины использовать «грязную» бомбу нет, но такие планы могут появиться «в больном воображении».