В поисках совместимых интересов

С 18 по 21 июня пройдет XXVIII Петербургский международный экономический форум. В рамках повестки участники события продолжат развивать тему многополярности мира, но от вопросов формирования новых центров роста перейдут к поиску точек эффективного взаимодействия и формированию альтернативной системы международного сотрудничества.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится уже без малого три десятилетия, с 2006 года он проходит под патронатом и при участии президента РФ. За это время форум превратился в ведущую площадку для обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и глобальным миром.

Сегодня в ПМЭФ участвуют представители крупного и среднего бизнеса, малых предприятий, международных компаний, органов власти, экспертного и образовательного сообществ, а также молодые специалисты и студенты. В 2024 году в рамках форума прошло более 380 мероприятий, которые посетили 21 800 гостей из 139 стран, было заключено 1073 соглашения на сумму 6,492 трлн рублей.

В этом году эксперты вновь прогнозируют рост числа инвестиционных контрактов. Так, например, стало известно, что Ленинградская область планирует заключить на предстоящем ПМЭФ более 30 соглашений. В прошлом году общая сумма таких соглашений для региона на ПМЭФ составила более 100 млрд рублей.

Деловая программа

Главная тема Петербургского международного экономического форума в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире», которая, по словам организаторов, отражает глубинные изменения в системе международного сотрудничества. Новая модель мирового устройства и международных отношений, которая формируется прямо сейчас, основана на принципе многополярности — свободного и равноправного взаимодействия между государствами. Ведущую роль здесь играют такие ценности, как суверенитет, уважение национальной идентичности, учет интересов всех участников глобального развития и взаимовыгодное партнерство.

В целом деловая программа ПМЭФ-2025 включает четыре блока, раскрывающих направления мировой и национальной трансформации.

Центральный блок «Экономика развития: обеспечивая рост» отражает логику нового экономического мышления и включает две крупных темы. Первая — «Мировая экономика: новая платформа глобального роста» — посвящена устойчивости макроэкономических моделей, инвестиционным стратегиям, расширению логистических маршрутов и формированию новых рынков. Эксперты обсудят перспективы международной торговли и трансформации цепочек поставок, роль малого и среднего бизнеса, региональную и отраслевую специфику экономических решений. Вторая тема — «Российская экономика: новое качество роста» — фокусируется на новых возможностях и вызовах для отечественной экономики в условиях глобальных изменений. К обсуждению предлагаются вопросы создания эффективной экономической модели нового цикла, повышения устойчивости отраслей и развития приоритетных направлений, таких как промышленность, сельское хозяйство и высокие технологии. Эксперты проанализируют инновационный потенциал России, ее интеграцию в глобальные экономические процессы, стратегии привлечения инвестиций и укрепления внутреннего рынка.

Данные темы тесно связаны с технологическим суверенитетом и инновациями. Поэтому следующий блок деловой программы — «Технологии: стремление к лидерству» — предполагает обсуждение ключевых векторов технологического развития, в частности, внедрение искусственного интеллекта и автоматизацию, а также независимость в сфере микроэлектроники, новых материалов, энергетики и кибербезопасности. В центре внимания — формирование устойчивой и конкурентоспособной технологической базы, способной обеспечить долгосрочное развитие экономики и социальной сферы.

Глобальное развитие, в том числе развитие технологий, опирается на устойчивую систему ценностей и культурную идентичность. Исходя из этого третий блок программы — «Среда для жизни» — охватывает вопросы информационного суверенитета, культурного кода, общественной консолидации и межгосударственного гуманитарного взаимодействия. Участники сессий обсудят схемы формирования и трансляции смыслов в медиасреде, а также механизмы доверия в цифровую эпоху, роль традиций и исторической памяти.

Четвертый блок — «Человек в новом мире» — логическое продолжение предыдущей темы. Здесь в фокусе — качество жизни, здоровье, образование, благополучие семей, развитие городской среды и формирование возможностей для самореализации. Особый акцент эксперты сделают на поддержке молодежи и женщин в экономике, новых форматах занятости и управлении человеческим капиталом.

Дополнят повестку отраслевые и международные мероприятия — деловые форумы ШОС и БРИКС, Форум «Деловой двадцатки», Форум малого и среднего предпринимательства, Форум креативных индустрий, форум «Лекарственная безопасность».

Юбилейный X Российский форум малого и среднего предпринимательства традиционно пройдет в стартовый день ПМЭФ. По словам экспертов, малый и средний бизнес сегодня является основой устойчивого экономического роста и драйвером технологических изменений, занятости и импортонезависимости. Российский форум МСП на полях ПМЭФ станет ключевой площадкой, на которой бизнес и государство смогут выстроить прямой диалог, сформировать новые решения и совместные векторы развития.

Главная тема форума — международная кооперация малого и среднего бизнеса. Деловая программа включает пять тематических блоков: «МСП и государство», «Акселерация МСП», «Продвижение через сервисы», «Кадры» и «ВЭД». Ведущим событием станет пленарная сессия «Роль МСП в достижении новых национальных целей».

Также на старте ПМЭФ пройдет и форум «Лекарственная безопасность», включающий экспертные дискуссии, посвященные актуальным аспектам развития фармацевтической отрасли. Участники обсудят инновационные подходы в диагностике и лечении различных заболеваний, включая редкие патологии и онкологические заболевания, а также рассмотрят влияние искусственного интеллекта и VR-технологий на трансформацию фармацевтической промышленности. Важной частью программы станут дискуссии о социально значимых заболеваниях, их профилактике и терапии, а также вопросы интеллектуальной собственности в фармацевтике. Также будут затронуты темы развития отечественного фармацевтического рынка, включая оборот лекарственных средств и перспективы компаний как драйверов фондового рынка.

Кроме того, в рамках ПМЭФ-2025 состоится Генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА) и Международный молодежный экономический форум «День будущего». Повестка молодежной версии ПМЭФ охватывает карьерные и образовательные треки, встречи с лидерами отраслей, питчинг стартапов и проектную работу. В центре внимания также вопросы развития человеческого капитала и вовлечения молодого поколения в актуальные вызовы глобальной экономики.

Традиционный формат бизнес-диалогов с представителями Китая, Индии, стран Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, АСЕАН, СНГ и ЕАЭС позволит участникам расширить двусторонние и многосторонние контакты, представить инвестиционные проекты и обсудить перспективные направления промышленной и научной кооперации. Также в рамках ПМЭФ пройдут деловые завтраки с участием лидеров крупнейших компаний, презентации проектов, публичные интервью, подписания соглашений и выставочная программа.

Спортивная программа

По традиции Петербургский международный экономический форум объединит деловую повестку и масштабные спортивные события. Участников ждут сессии о развитии спорта, а также «Спортивные игры ПМЭФ», включающие более 20 мероприятий по 18 видам спорта.

В этом году спортивная программа приурочена к празднованию 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мае в Подмосковье уже состоялся финал Кубка Победы по конкуру, а первым событием игр в июне станет заключительный этап III многодневной международной велогонки среди профессионалов «Золото Ладоги», который пройдет 15 июня на Гребном канале в Санкт-Петербурге. До этого спортсмены преодолеют более 800 км по дорогам Ленинградской области и Республики Карелия. Также под эгидой ПМЭФ пройдут международные соревнования «Белые ночи» по велоспорту на треке.

В стартовый день ПМЭФ-2025 участники вместе с жителями города выйдут на старт традиционного забега, который пройдет под девизом «Борись и побеждай». Легкоатлетические пробеги оставались наиболее массовыми физкультурными событиями во время Великой Отечественной войны: весной и летом 1944 года в них участвовали десятки тысяч человек. Об интересных фактах, связанных с историей спорта того времени, участники забега на ПМЭФ узнают перед стартом пятикилометровой дистанции.

В этот раз турнир по хоккею «Фонбет. Кубок Росконгресса» будет посвящен олимпийскому чемпиону, фронтовику Николаю Сологубову. За кубок имени прославленного спортсмена на ПМЭФ сыграют команды «Бизнес», «Политика», администрации Санкт-Петербурга и спортивно-делового сообщества «Чемпион». Форма команд будет стилизована под эпоху конца 1940-х годов.

Кроме того, участники форума смогут сыграть в гала-матчах и турнирах по шахматам, баскетболу, футболу, паделу, теннису, настольному теннису и гольфу. Гала-матч «Кубок Росконгресса по баскетболу» состоится в формате «сборная ПМЭФ — сборная Санкт-Петербурга». Главный трофей матча будет посвящен серебряному призеру Олимпиады-1952, участнику боев за снятие блокады Ленинграда Ивану Лысову.

Заключительный день форума откроется заплывом на сапбордах по Крюкову каналу и реке Мойке. Также зрители увидят состязания в рамках Кубка Росконгресса по конкуру, этап Российского падел-тура (падел — вид спорта, сочетающий элементы тенниса и сквоша) с участием ведущих игроков страны, спортивно-музыкальный фестиваль «Паруса Кронштадта», мотошоу и турнир по лапте.

Петербургские сезоны

Наконец, участников и гостей форума по традиции ждут не только насыщенные деловая и спортивная программы, но и масштабный культурный фестиваль «Петербургские сезоны», включающий более 40 различных мероприятий. Участники форума смогут посетить театральные постановки и концертные программы с участием российских и зарубежных артистов, принять участие в экскурсиях и благотворительных событиях.

В этом году в программу фестиваля входят посещения Центрального выставочного зала «Манеж», государственного музея «Исаакиевский собор», Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, а также выдающихся музеев-заповедников «Петергоф» и «Гатчина».

Антонина Егорова