Бизнесу снизят давление

Генпрокурор Игорь Краснов призвал смягчить контроль над бизнесом. В ходе выступления на Петербургском экономическом форуме глава надзорного ведомства раскритиковал частые проверки предприятий. По его словам, за прошлый год прокуроры приняли 11 тыс. обращений бизнесменов о чрезмерной регуляторной и административной нагрузке. Краснов рассказал о недавней проверке в Россельхознадзоре, которая показала, что усиленный контроль над фермерами возник после введения категорий риска на объектах сельского хозяйства. Причем с 2021 года эти списки так и не обновили, а проверки на предприятиях продолжаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Генпрокурор также поддержал сокращение административных издержек для предпринимателей. Опрошенные “Ъ FM” представители бизнеса рассказали, как они относятся к деловой инициативе властей.

Заместитель исполнительного директора делового объединения «Опора России» Иван Ефременков: «Мы, конечно, всецело это поддерживаем. За последние лет пять проверочная нагрузка как раз сократилась. До того, как новое законодательство появилось, проверок было раз в пять больше. Потом был введен мораторий, он достаточно эффективно работал, никаких катастроф в этой связи особо не случилось, можно спокойно отказаться от большинства проверок без ущерба для сохранения охраняемых законом ценностей. Есть цифра, правительство ее озвучивало, что МСП и крупный бизнес сэкономят на том, что число проверок в разы снизилось, 200 млрд руб. Поэтому это очень хорошо». Президент Ассоциации крестьянских и фермерских кооперативов Владимир Плотников: «Административная нагрузка большая, и надо ее снижать для фермеров. Они должны работать, а то эта нагрузка, да еще и цифровизация, когда необходимо внедрять все эти системы, отнимают очень много времени, это непродуктивно, это нервирует людей. Фермеры только теряют возможности развиваться». Владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Теймурханлы: «Сравнивая с тем, что было десять лет назад, мы считаем, что в определенном смысле нагрузка у нас минимизирована за счет того, что еще с кковидных времен гостиничной отрасли было предоставлено огромное количество преференций — от льготного кредитования до налоговых послаблений. Мы чувствуем себя вполне неплохо, но растет, конечно, фискальная финансовая нагрузка, например, в связи с введением туристического налога, по сути, налога с продаж, потому что он взимается с торговой выручки. Для нас это очень серьезное бремя. И миграционное законодательство, для нас, конечно, стало более сложным, требует от нас больших затрат. Если мы говорим о росте административной нагрузки остальных органов, мы ее не ощущаем ни со стороны Роспотребнадзора, ни остальных ведомств». Генеральный директор винного ресторана Only Антон Белогородов: «Такую инициативу от самого главного надзорного органа можно только приветствовать. Ведь даже при абсолютном соблюдении всех необходимых норм и правил любая проверка предполагает отвлечение ресурсов, времени, сил, людей, которые, соответственно, готовят документы, предоставляют их, рассказывают, встречают, показывают и так далее. Все это отвлечение времени от нашей основной деятельности — от обслуживания клиентов и зарабатывания денег».

Генпрокурор также предложил снизить налоговую нагрузку на малые и средние предприятия. Предложения властей по поддержке бизнеса должны сопровождаться программой по снижению зависимости от колебаний курса валют, считает кандидат экономических наук и автор YouTube-канала «Простые числа» Олег Комолов. По его словам, в противном случае инициативы не сработают: «Эта проблема не нова, и, разумеется, противоречие между регуляторной практикой государства и желанием бизнеса от этой практики освободиться будет всегда актуально, пока существует рыночная экономика, регулируемая государством.

На каждом экономическом форуме я слышу рассуждения подобного рода: предприниматели утверждают, что могут обойтись без госнадзора, а чиновники резонно парируют, что свободный рынок может часто действовать против общественных интересов. На то и существует государство, не только предоставлять льготные кредиты, но еще и подталкивать бизнес к организации производства таким образом, чтобы оно не противоречило общественным интересам и способствовало развитию национальной экономики сбалансированно и пропорционально.

Все эти факторы становятся второстепенными на фоне внешней конъюнктуры, на которую российская экономика и предприятия, и даже государство часто повлиять не могут.

Поэтому бизнес теряет интерес к инвестициям, не видя прямой связи между вложенными на условиях риска средствами и полученной отдачей. Все эти вложения могут быть либо мультиплицированы благоприятным курсом, либо сведены на ноль курсом неблагоприятным».

Ранее на пленарном заседании Петербургского форума Владимир Путин назвал одной из ключевых задач властей новое качество инвестклимата, а также снижение издержек бизнеса по всем направлениям.

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Леонид Пастернак