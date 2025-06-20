Проверка показала, и ага

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, генпрокурор России Игорь Краснов заявил о «нафталиновых» проверках бизнеса, которые нужны только самим проверяющим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный прокурор России Игорь Краснов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Генеральный прокурор России Игорь Краснов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О злоупотреблениях с проверками прокуратура узнала, проводя свои проверочные мероприятия. Так, по словам Игоря Краснова, проверка в Россельхознадзоре показала, что его надзорные планы, несмотря на наличие для того оснований, не пересматривались годами. А это, в свою очередь, создавало «излишнюю контрольную нагрузку» для фермеров и сельхозпредприятий. Аналогичная ситуация, по его словам, сложилась в Роспотребнадзоре.

«И вот на основе этого нафталина бизнес зачастую нагружается не нужными никому, кроме самих контролеров, проверками»,— заявил руководитель самого главного надзорного ведомства. По его словам, значительная часть внеплановых посещений ревизоров — это мероприятия по контролю за исполнением ранее выданных предписаний. От многих из них в рамках действующего правового регулирования вполне можно отказаться, считает генпрокурор.

Например, при участии прокуратуры было запущено мобильное приложение «Проверки Подмосковья».

Оно позволяет предпринимателю в электронном виде заполнять чек-листы со сведениями об устранении ранее выявленных нарушений, тем самым избежав очной встречи с контролерами. За прошлый год это позволило уменьшить количество проверок на треть. Альтернативой проверкам генпрокурор назвал «обязательные профилактические визиты».

«Уже сейчас по нашей инициативе проверки резидентов территорий с преференциальными режимами заменены на профвизиты. Более 5 тыс. хозяйствующих субъектов избавлены от рисков административных наказаний. Такой подход, на мой взгляд, требует дальнейшего развития»,— сообщил господин Краснов.

В целом, по его словам, на территориях с преференциальными режимами прокуроры на системной основе восстанавливают гарантии их резидентов на получение налоговых и имущественных льгот, обеспечение развитой инфраструктурой и ресурсными мощностями. Однако надзор сталкивается и с обратными примерами.

«Недобросовестные коммерсанты получают в таких зонах фиктивную прописку, не обеспечивая условий по осуществлению инвестиций. Могу сказать, что я лично видел фото установленной на здании таблички с таким количеством наименований юридических лиц, что в случае реальной деятельности они физически не могли бы там поместиться. Возникает закономерный вопрос: для чего это делается? И достигается ли экономический результат, ради которого предоставлялись меры поддержки? Очевидно, что нет»,— объяснил генпрокурор.

По его словам, логика современной контрольно-надзорной деятельности предполагает формирование у бизнеса добросовестного поведения не под угрозой административных санкций, а благодаря оказанию ему необходимого содействия. На это, в частности, направлены законодательные новеллы, предусматривающие заключение контролерами с хозяйствующими субъектами соглашений о надлежащем устранении выявленных нарушений. Соответствующее постановление правительства, подготовленное с участием прокуроров, вступило в силу на прошлой неделе.

Такие документы будут утверждаться прокурором, что повысит публичность и прозрачность новой процедуры, полагает господин Краснов.

Генпрокурор рассказал, что в Красноярском крае более 120 крупнейших ритейлеров присоединились к разработанной прокуратурой социальной хартии ответственного бизнеса, честной конкуренции и прозрачного ценообразования.

Вместе с тем, отметил Игорь Краснов, практически на каждом личном приеме представители бизнес-сообщества «поднимают вопросы о несоблюдении этих фундаментальных принципов предпринимательской деятельности». Например, говорят о невозможности фермеров поставить свои продукты на прилавки сетевых магазинов, обременительных условиях хозяйственных гигантов для подрядчиков и поставщиков, включая отложенные расчеты.

Нужно создать такие правила игры, при которых крупный бизнес был бы заинтересован в привлечении и продвижении продукции и сервисов малых предприятий, отметил генпрокурор. Возможно, для этого стоит задействовать налоговые механизмы, а также меры государственной поддержки, сказал господин Краснов.

Николай Сергееев