Завкафедрой вуза в Воронеже отправили под домашний арест по подозрению во взятке

В Воронеже суд избрал меру пресечения заведующему кафедрой одного из местных вузов, подозреваемому в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщили в региональном СКР. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет об Андрее Сущенко, завкафедрой терапевтической стоматологии Воронежского государственного медуниверситета имени Н.Н. Бурденко (ВГМУ).

Следствие считает, что завкафедрой, будучи членом диссовета, получил взятку в 1,1 млн руб. от соискателя ученой степени кандидата медицинских наук за написание его диссертации, положительного отзыва на нее и организацию успешной защиты работы. Подозреваемого задержали и при обыске изъяли у него документы, значимые для расследования. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение.

Андрей Сущенко окончил ВГМУ в 1993 году по специальности «Стоматология». В 1997 году защитил кандидатскую диссертацию и получил ученое звание кандидата медицинских наук. Затем, в 2004 году, стал доктором медицинских наук. Руководил кафедрой стоматологии детского возраста с 2007 по 2013 год. С 2010 по 2015 год был главным врачом студенческой стоматологической поликлиники ВГМУ.

В начале июня экс-преподавателя Мичуринского ГАУ Тамбовской области осудили за получение десяти взяток. Его приговорили к штрафу в 1,5 млн руб. с запретом преподавать в течение трех лет.

Егор Якимов