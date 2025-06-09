Экс-преподавателя мичуринского ГАУ осудили за получение десяти взяток

Мичуринский горсуд Тамбовской области признал бывшего доцента кафедры ландшафтной архитектуры, землеустройства и кадастров Мичуринского агроуниверситета Романа Щукина виновным в получении десяти взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) и двух эпизодах покушения на мошенничество (ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Его приговорили к штрафу в 1,5 млн руб. с запретом преподавать в течение трех лет. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, бывший преподаватель получил от студентов взятки на сумму от 15 тыс. до 32 тыс. руб. за зачеты и положительные оценки на экзаменах по дисциплинам, которые он вел. Фактическая проверка знаний при этом не требовалась.

Общая сумма незаконного вознаграждения составила 222 тыс. руб. Решением суда деньги конфисковали в доход государства.

Это не единственное коррупционное дело в отношении сотрудников вуза. В начале 2024 года сотрудника профсоюзной организации университета Михаила Бубнова признали виновным в мошенничестве группой лиц на 36 млн руб. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

Алина Морозова