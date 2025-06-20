Иран подтвердил ракетный удар по офису Microsoft в Израиле

Иран нанес ракетный удар по офису компании Microsoft в израильском городе Беэр-Шева. Об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщает иранское агентство IRNA.

«Microsoft был уничтожен всего одной ракетой в Беэр-Шеве»,— говорится в заявлении со ссылкой на КСИР.

Помимо этого представители Ирана заявили, что «соучастие в режиме имеет свои последствия», и пообещали противникам «суровое и мучительное наказание».

Ближневосточный конфликт обострился 13 июня после начала Израилем операции «Народ как лев». Страна атаковала ведущие оборонные и ядерные объекты Ирана. Тегеран начал наносить ответные удары. За неделю боевых действий Израиль ликвидировал несколько высокопоставленных иранских военнослужащих.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «К иранскому атому подобрали калибр».

Екатерина Отрашкевич