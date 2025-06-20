Путин похвалил ЦБ за инфляцию ниже 10%

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что благодаря действиям Центробанка и правительства инфляция в стране снизилась ниже 10%.

По словам президента, на 16 июня годовая инфляция составила 9,6%, что лучше прогноза ЦБ.

«Это позволило приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики»,— сказал Владимир Путин.

Он отметил, что важнейшей задачей правительства на текущий год станет обеспечение перехода экономики на траекторию сбалансированного роста. Необходимо «добиться умеренной инфляции и низкой безработицы».