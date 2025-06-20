Росимущество стало владельцем аэропорта Домодедово

Росимущество от имени РФ стало владельцем ООО «ДМЕ Холдинг» — холдинговой компании аэропорта Домодедово. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 19 июня.

Домодедово был обращен арбитражным судом Московской области в доход государства по иску Генпрокуратуры 17 июня. По данным ведомства, бенефициары ООО «ДМЕ Холдинг» Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, имея иностранные гражданства, в нарушение законодательства распоряжались активами стратегического для страны предприятия, оцениваемого в 1 трлн руб. Судебное решение подлежало немедленному исполнению. По данным «Ъ», ряд ответчиков решение суда обжаловали.

В Домодедово после решения суда говорили, что аэропорт работает в штатном режиме, выполняя все обязательства перед пассажирами и партнерами, все сервисы функционируют бесперебойно, рейсы осуществляются в соответствии с действующим расписанием, операционные процессы обеспечены.

Николай Сергеев